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川普新關稅將屆 法人：先選防禦類股

聯合報／ 記者林莉、編譯劉忠勇／綜合報導

台股上周周線終於在連三黑之後翻紅，然而，台股大盤二十一日再次跌破年線，陷入年線保衛戰；法人建議，在市況明朗前，投資策略應轉向選股不選市，選擇防禦型類股，以降低市場波動帶來的風險。

美國總統川普談到即將於四月二日實施的關稅表示，「我不會改，但『彈性』一詞很重要」。川普也重申，關稅是縮小美中貿易逆差的手段。另外，美方貿易談判代表下周也將和大陸官員對話。

ＰＧＩＭ保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，眼見美國祭出的關稅對經濟影響程度不確定性未除，投資人持續聚焦貿易戰與各國反制狀況，加上連假等多方影響，台股震盪走勢難免，但基本面仍是牽動股市表現的關鍵。

統一投顧董事長黎方國表示，在市況明朗前，投資策略應轉向選股不選市，選擇低基期、低本益比、高殖利率的防禦型股票，以降低市場波動風險。

美股標普五百指數和道瓊工業指數上周五扳回早盤頹勢、收漲，收漲百分之○點一，那斯達克綜合指數上漲百分之○點五。三大指數周線全面收紅，標普和那指也終止連四周頹勢。

然而，對經濟展望敏感的費城半導體指數和運輸類股指數持續疲弱，可見投資人對美國經濟前景的疑慮加劇，John Hancock投資管理公司共同首席投資策略師米斯金說：「這些訊號都在傳達同一件事：美國經濟表面之下正浮現疲弱跡象。」

投資人也關注本周公布的美國經濟表現，其中，聯準會最重視的通膨指標二月個人消費支出（ＰＣＥ）物價將於周五公布。此外，世界大型企業研究會（Conference Board）的消費者信心指數和密西根大學的消費者信心調查也將出爐。

指數 美國

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