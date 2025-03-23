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上市櫃公司年報陸續出爐 半導體、IC設計、AI鏈犀利

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

上市櫃公司年報陸續出爐，受惠於景氣自谷底回升、及人工智慧（AI）狂潮，每股稅後純益（EPS）前段班中，以半導體及IC設計、AI供應鏈等族群表現最為突出，且前十強均大賺超過五個股本。

根據CMoney統計，2024年EPS前三名為大立光（3008）、緯穎、材料-KY，分別達194.1元、126.5元、84.3元，年增率為44.7%、83.7%、55.9%；排名第四至十依序為：嘉澤、世芯-KY、信驊、聯發科、長榮、川湖、祥碩，EPS在51.5元至82.7元不等。

其餘前段班公司還包括旭隼、台積電、印能科技、華碩等四家，EPS均達40元以上；群聯、保瑞、玉晶光、國巨、亞德客-KY、和泰車、全心控股、穎崴、聯詠、漢唐、譜瑞-KY、鈊象等12家，EPS都超過30元。

法人指出，高獲利能力公司主要分布於先進半導體製程、設備，及具有輕資產、高毛利率特性的IC設計產業，正處於蓬勃發展階段的AI供應鏈亦為大宗。雖然個別公司所處景氣循環及競爭力不盡相同，但在大趨勢延續下，今年仍可望持續繳出亮麗成績單。

以穎崴來看，法人認為，由於該公司去年第4季起，已開始出貨電競GPU探針卡與測試座，產品毛利高，將嘉惠上半年營運表現，配合AI、HPC晶片複雜度提升，將拉高IC測試座需求，有利未來三年營運成長表現。

印能科技方面，法人指出，受惠先進封裝需求不斷提升，印能持續深耕高溫高壓技術，提供客戶先進封裝氣泡及翹曲解決方案逐漸開花結果。

EPS IC設計

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