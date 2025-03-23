上市櫃年賺逾一股本衝190家 大立光、緯穎等今年EPS估超過100元

台股受惠人工智慧（AI）伺服器需求熱絡、終端庫存去化告一段落，以及高獲利公司掛牌，法人預估，今年大賺逾一個股本的上市櫃公司，可望由去年約177家，進一步挑戰190家，持續締造歷史新高，其中包括大立光（3008）、緯穎、材料-KY等前15大，則是市場矚目的亮點。

法人圈評估，今年EPS王將由大立光蟬聯寶座，大賺逾18個股本，緯穎、材料-KY分居第二、三名，均可賺十個股本以上，獲利能力相當出色。至於嘉澤、信驊、世芯-KY、川湖、聯發科、祥碩、台積電、旭隼、保瑞等前段班，預估EPS都超過50元。

台新投顧副總經理黃文清觀察，高EPS公司主要分布於散熱、伺服器代工、ASIC等AI供應鏈，及IC設計、先進半導體製程、生技等族群，優異的競爭力吸引市場給予高評價，將是行情止跌回穩時，資金優先回補的主要標的。

上市櫃公司年報公告進入倒數計時階段，截至昨（22）日止，統計上傳股市觀測站及公司自行揭露部分，合計稅後純益已突破4兆元水準，僅次於2021年的4.3兆元，可望改寫歷年次高紀錄，並較去年同期成長約四成。

凱基證券董事長朱晏民、統一證券董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥指出，雖然川普上任後變數增加，但台灣在全球半導體具有領先地位及完整AI供應鏈，加上傳產原物料景氣逐漸走出谷底，預估今年上市櫃公司獲利將持續成長15%至20%。

以每股稅後純益（EPS）表現來看，拜AI出貨動能強勁、美中科技戰轉單效應等大趨勢，以及高獲利公司陸續掛牌，台股每年大賺超過一個股本的公司逐年攀升，2016年至2019年依次為55家、68家、83家、83家，2020年突破100家、達113家。

2021年、2022年更大幅擴增達169家、185家。儘管2023年受到庫存調整影響，下滑至139家，但預計2024年可望回升至170家以上。綜合各內外資法人預估，2025年可望進一步上看190家，繳出歷年最佳成績。