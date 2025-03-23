台股面臨年線保衛戰 大方配息族群買盤卡位

近期台股面臨年線保衛戰，投資人心態轉為保守，專家表示，有高現金殖利率護體、獲利成長、老闆又願意大方配股利的個股，包括群創（3481）、玉山金（2884）、長榮（2603）等16檔，成為市場追捧焦點，投資人可把握接下來股東會軋空行情及台股高股息ETF換股的機會，先行卡位。

篩選現金殖利率在4%以上，2024年獲利較2023年成長，且現金股利發放率在50%以上的個股，表示公司老闆大方，願意把獲利與股東分享，且獲利成長，代表公司有能力持續發放現金股利，甚至有可能再加碼。

根據篩選標準，包括：群創、玉山金、長榮、耿鼎、台灣虎航、亞泥、統一實、頎邦、聯強、日電貿、元大金、遠東新、榮運、中再保、春源，以及美律等16檔個股。

產業來看，電子股僅有五檔，以電子零組件為主，金融股有三檔，其他八檔都是傳產股，以航運股較多。觀察籌碼面，近一周法人買超最多的是群創，獲得16.2萬張的買盤，其次玉山金、長榮，分別有4.8萬、2.1萬張的買超。

以現金殖利率來看，以長榮的14.2%最高，其次中再保、台灣虎航分別有6.6%、6.3%。群創、春源殖利率也都在6%以上。

至於股利發放率，群創有超過100%的股利發放率，統一實100%，老闆發股利超級大方，台灣虎航、日電貿也分別有98.2%、92.9%，也是幾乎都會把獲利配給股東。

獲利來看，長榮2024年每股大賺64.87元最佳，其次美律9.26元，台灣虎航EPS有6.16元。群創EPS僅0.76元，不過卻是由虧轉盈。

統一投顧董事長黎方國指出，上市櫃公司年報公布後，就會陸續召開董事會、股東會。通常召開股東會前60天，再從該日推算前六個營業日，是最後融券回補日，容易有軋空行情；而股東會上如果獲利成長，展望樂觀，或許現金股利還有加碼的機會。

此外，台股的高股息ETF規模已超過1.9兆元，而且股利政策出爐，有最新的現金殖利率，4月起就有高股息ETF陸續展開換股，若能掌握到這些高殖利率的個股，將來有機會列入成分股標的，還將吸引到高股息ETF的買盤，投資人可趁現在先上車。

台新投顧副總經理黃文清表示，在市場心態偏保守下，布局這些高現金殖利率股不但有題材，且獲利成長，也相對抗跌，市場認同度高。