低基期強勢尖兵 法人搶進…陽明、凱基金等專家喊伺機布局

今年傳產股出頭天，在電子成交比重明顯下降後，資金流向低基期的傳產、金融股。專家指出，具低基期優勢，且技術面強勢，股價還在月、季線之上，並獲法人買超的個股，如陽明 （2609）、凱基金、台燿（6274）等「低基期強勢股」，可伺機布局。

篩選本益比在15倍以下，股價在月線與季線之上，相對強勢，加上近五日法人買超，籌碼面也夠力，包括：陽明、凱基金、新光金、萬海、長榮、台灣虎航、亞泥、威剛、統一實、上海商銀、頎邦、台中銀、台燿、信立、聯強，以及長虹。

產業來看，電子股僅有四檔，金融股有四檔，其他八檔都是傳產股，以航運股較多。觀察籌碼面，近一周法人買超最多的是陽明，有6.2萬張的買盤，其次凱基金、新光金分別有4.9萬、3.4萬張的買超。近一周漲幅來看，以信立大漲30.3%最飆，其次長虹、台灣虎航，分別漲11.8%、7.1%。

統一投顧董事長黎方國指出，今年明顯就是傳產股出頭天。去年電子股大漲，今年改由低基期的傳產股領漲。美股、台股都有類似的情況。

例如今年道瓊工業指數表現就勝過費半指數跟那斯達克指數，且以台股來看，在電子股成交比重下滑以後，只要有一小部分資金轉進傳產股，就能讓傳產股起漲，畢竟傳產股的市值、所占權重不高。

黎方國分析，今年川普政策2.0就是最大的不確定性，市場資金轉進低基期這類具防禦性的標的。傳產股除了基期低，還有烏克蘭重建商機；另外，關稅問題持續延燒，航運股包括航空、貨櫃、散裝等都能受惠搶運潮。金融股去年獲利創新高，股利發放也很有看頭。

黎方國認為，在台積電4月中旬法說前，電子股的賣壓都會比較重，傳產股、金融股會是相對安全的標的。

台新投顧副總經理黃文清表示，中東戰事再起，航運股因此持續受惠；金融股因為獲利、現金殖利率都不錯，讓股價有所支撐。至於本周盤勢表現，預期4月2日對等關稅公布前，台股仍將持續區間震盪格局。