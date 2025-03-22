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運動中小型新興品牌動能強勁 法人點名看好「這兩檔」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
亞瑟士ASICS。美聯社
亞瑟士ASICS。美聯社

運動休閒產業近期中小型新興品牌成長動能強勁，投顧法人看好，Adidas、on、ASICS等今年持續增長，可望帶動台灣相關供應鏈，鈺齊-KY（9802）、志強-KY（6768）等具低評價優勢，維持「買進」評等。

法人追蹤各大品牌表現後指出，近三季營收強勁品牌名次有所變動，其中，on 在未來兩季營運成長依舊居冠，Asics居次。

法人分析，On於2024年亞太市場比重約11.2%，目標在於2026年中國大陸市場比重達10%，顯示今、明年仍是on亞太市場估至少維持八成以上成長，且鞋款大多為原價銷售，以長期角度觀察，未來兩年成長將勝大型品牌。

至於Asics釋出2025年展望營收及營業利益分別年增15%、19.9%，表現同樣強勁，由於on及Asics單價遠高於兩大品牌，獲利率也將優於產業平均，相關供應鏈將受惠長期成長趨勢，積極擴廠因應。

以2024年台廠訂單觀察，法人評估，Adidas、NIKE 營收成長大幅優於品牌自身成長，顯示台廠在品牌中持續取得更多市占，且由於產能分散，受關稅影響相對較低。

在NIKE中，以足球鞋動能最為穩定，志強-KY及寶成等相關廠商今年足球鞋估個位數穩成長，以籃球鞋為主的豐泰在庫存調整後，可望於今年第4季至明年第1季營運逐步回穩。

至於中小品牌近年營收成長強勁，推薦關注on及Asics，主要在於獲利率優於大型品牌，鈺齊-KY及志強-KY等供應鏈均為此大幅擴產因應，目前評價不高，且未來兩年獲利成長達四成。

營收 運動

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