快訊

獨／根本沒派員！假記者持電視台麥牌堵訪被抓包 士院判決出爐

行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對陸戰爭計畫」 美官員曝會議過程

北市林森北路外牆石塊掉落砸破車窗 建管處重罰30萬

登錄日期倒數中 創新板宣導送50支iPhone 16 Pro Max等你抽

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」倒數中，3月抽獎活動火力全開，大手筆加碼送出50支iPhone 16 Pro Max。圖／聯合報系資料照片
證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」倒數中，3月抽獎活動火力全開，大手筆加碼送出50支iPhone 16 Pro Max。圖／聯合報系資料照片

證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」倒數中，3月抽獎活動火力全開，大手筆加碼送出50支iPhone 16 Pro Max。證交所呼籲民眾多多參與，中獎率超高。

為提升投資人對創新板投資風險之認識，並強化市場交易安全性，證交所持續推動自然人投資人簽署新版「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」。此次活動自推出以來廣獲投資人響應。為回應市場熱烈參與，證交所於今年3月特別將原定抽出之 iPhone 16 Pro Max 數量由4支大幅加碼至50支，顯著提高中獎機會。投資人完成風險預告書簽署後，越早登錄參與活動，將可獲得越多次抽獎機會。

活動登錄步驟簡單又快速，登錄抽獎時不需上傳創新板風險預告書畫面截圖，中獎後接獲E-mail通知再提供即可，輕鬆參加、快速抽獎。

證交所表示，3月底登錄截止日快到了，50支iPhone 16 Pro Max豪氣等您抽！抽獎贈品除了iPhone 16 Pro Max，還有800元、500元多品牌即享券等超多好禮等您帶回家！

證交所提醒投資人可透過所屬證券商之下單APP簽署新版風險預告書，或洽詢證券商客服人員協助辦理。誠摯邀請投資人踴躍參與，共同推動創新板市場穩健發展。

創新板 證交所

延伸閱讀

2024印度製智慧手機市占 三星製造稱霸！這家台廠排第三

劉揚偉喊話：AI伺服器營收將超越iPhone！行家「留意3變數」：看好鴻海

證交所助攻AI新創發展

創新板宣導活動 可抽i16

相關新聞

周線翻紅！然川普對等關稅在即 台股陷年線保衛戰

加權指數3月21日下跌168點，收在22,209點，成交量約3,333億元。籌碼面部分，三大法人賣超183.0億元，其中...

關稅戰陰霾 台股年線得而復失…法人：緊盯川普動向

美國聯準會下修今年經濟成長率至1.7%，調高通膨率至2.8%，影響美股收黑，加上台灣籠罩在美國對等關稅陰霾，台股昨（21...

技嘉後市 外資按讚

高盛於最新報告中指出，對AI伺服器業務保持樂觀態度，一般伺服器也看到回溫跡象，加上庫存消化與新產品推進，VGA仍處供應短...

登錄日期倒數中 創新板宣導送50支iPhone 16 Pro Max等你抽

證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」倒數中，3月抽獎活動火力全開，大手筆加碼送出50支iPhone 16 Pro Max。證...

就市論勢／邊緣運算、光通訊 吸睛

台股昨（21）日再度回檔，落於年線之下，指數終場收22,209點，跌168點，跌幅0.7%，本周台股止跌回穩，周線黑翻紅，全周上漲241點，平均日均量3,043億元。

一周熱門零股／群益台灣精選高息夯

台股本周零股市場焦點，在於大盤、台積電（2330）年線保衛戰，美聯準會會議等，零股投資人逢低進場，但在指數、股價反彈後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。