快訊

影╱罕見畫面！章魚騎在鯊魚背上 宛如搭順風車

砸自己招牌？Audi承認內裝質感有下降現象！

估七萬人次搶逛！南港LaLaport首周末大排長龍…「林聰明」要等超過1小時

周線翻紅！然對等關稅在即 台股陷年線保衛戰

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數3月21日下跌168點，收在22,209點，成交量約3,333億元。籌碼面部分，三大法人賣超183.0億元，其中外資期貨淨空單增加2,426口至35,588口，現貨賣超176.8億元，投信買超26.6億元，自營商賣超32.7億元。上周台股上漲241點，漲幅1.1%，周線終於在連三黑之後翻紅。

永豐期貨表示，周四美股仍無法延續前一天的反彈，由於周五四巫日過後，4月2日將迎來川普的對等關稅政策，加上恐引發各國惡性的課稅政策導致經濟走緩，故市場擔憂仍揮之不去。台股方面，也因市場擔憂臺灣是否會捲入4月2日川普的對等關稅，故台積電（2330）再次走跌，但最後有守住年線，而其餘權值股走勢也無任何表態走勢偏震盪，熱門股方面則為資訊服務類股及矽光子類股表現較佳。

永豐期貨分析，加權指數21日再次跌破年線，陷入年線保衛戰，而台積電則在年線之上，估未來一周恐因川普的對等關稅政策持續震盪，若到美國時間4月2日川普若無提前公告各國的相關稅率，屆時台股正逢清明連假，投資人需留意相關風險。

川普 關稅

延伸閱讀

川普援引戰時法驅逐移民 法官質疑有問題

川普削弱教育部 學貸等關鍵業務轉其他部會負責

川普稱無意與中國發生軍事衝突「但做好準備」！ 將與習近平討論關稅

波音獲第六代戰機合約 川普：任內生產F-47 可載無人機

相關新聞

關稅戰陰霾 台股年線得而復失…法人：緊盯川普動向

美國聯準會下修今年經濟成長率至1.7%，調高通膨率至2.8%，影響美股收黑，加上台灣籠罩在美國對等關稅陰霾，台股昨（21...

技嘉後市 外資按讚

高盛於最新報告中指出，對AI伺服器業務保持樂觀態度，一般伺服器也看到回溫跡象，加上庫存消化與新產品推進，VGA仍處供應短...

就市論勢／邊緣運算、光通訊 吸睛

台股昨（21）日再度回檔，落於年線之下，指數終場收22,209點，跌168點，跌幅0.7%，本周台股止跌回穩，周線黑翻紅，全周上漲241點，平均日均量3,043億元。

一周熱門零股／群益台灣精選高息夯

台股本周零股市場焦點，在於大盤、台積電（2330）年線保衛戰，美聯準會會議等，零股投資人逢低進場，但在指數、股價反彈後，...

興櫃一周回顧／手遊搶鏡 唯數飆升90%

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，347檔興櫃個股本周轉為上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.1%，表現最強...

ETN趨勢導航／富邦行動通訊 N 周漲4.35%

美國對等關稅、美聯準會（Fed）釋出偏鴿訊息等多空因素交錯，台股本周出現跌深反彈行情，收復22,200點關卡，追蹤台股標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。