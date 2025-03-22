周線翻紅！然對等關稅在即 台股陷年線保衛戰

加權指數3月21日下跌168點，收在22,209點，成交量約3,333億元。籌碼面部分，三大法人賣超183.0億元，其中外資期貨淨空單增加2,426口至35,588口，現貨賣超176.8億元，投信買超26.6億元，自營商賣超32.7億元。上周台股上漲241點，漲幅1.1%，周線終於在連三黑之後翻紅。

永豐期貨表示，周四美股仍無法延續前一天的反彈，由於周五四巫日過後，4月2日將迎來川普的對等關稅政策，加上恐引發各國惡性的課稅政策導致經濟走緩，故市場擔憂仍揮之不去。台股方面，也因市場擔憂臺灣是否會捲入4月2日川普的對等關稅，故台積電（2330）再次走跌，但最後有守住年線，而其餘權值股走勢也無任何表態走勢偏震盪，熱門股方面則為資訊服務類股及矽光子類股表現較佳。

永豐期貨分析，加權指數21日再次跌破年線，陷入年線保衛戰，而台積電則在年線之上，估未來一周恐因川普的對等關稅政策持續震盪，若到美國時間4月2日川普若無提前公告各國的相關稅率，屆時台股正逢清明連假，投資人需留意相關風險。