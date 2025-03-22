關稅戰陰霾 台股年線得而復失…法人：緊盯川普動向

美國聯準會下修今年經濟成長率至1.7%，調高通膨率至2.8%，影響美股收黑，加上台灣籠罩在美國對等關稅陰霾，台股昨（21）日在台積電領跌下，指數拉回整理，終場下跌168點，收22,209點，年線得而復失。

三大法人昨天共賣超183億元，其中外資賣超176.8億元，前天的買超僅曇花一現，外資台指期未平倉淨空單增加2,426口至35,588口；投信買超26.6億元，轉賣為買；自營商賣超32.8億元，轉買為賣。八大公股行庫則買超31.3億元，主要買超台積電（2330）、鴻海、聯發科等權值股。

台股觀盤重點與後市展望

台股昨日因富時指數調整，尾盤爆出879億元大量，總成交量為3,333億元。

凱基投顧表示，本周多日出現反彈突破年線，但當日或隔日又隨即跌破，未能有效站穩，顯示反彈走勢偏弱。不過本周加權指數周線收漲241點，漲幅1.1%，終結連三周收跌。

川普政府提出「骯髒15國」將受到美國的特別關注，台灣也上榜，美國對等關稅即將於4月2日宣布，不確定性未除，輝達（NVIDIA）GTC大會的利多題材力道未能持續，台股昨天開低收低，台積電走強一天後又回檔，收在972元，下跌13元；19大類股漲少跌多，資金轉往受惠各國提升國防預算的軍工股，以及衛星通訊族群；另外，隨AI應用落地，4月中將有資安大展，帶動資訊服務類股表現相對突出，包括華經、訊達、驊宏資等逆勢亮燈漲停。

綜合永豐投顧總經理李學詩、投信台股團隊看法，川普關稅政策反覆，投資人觀望氣氛濃厚，致使台股近期走勢震盪。