ETN趨勢導航／富邦行動通訊 N 周漲4.35%

美國對等關稅、美聯準會（Fed）釋出偏鴿訊息等多空因素交錯，台股本周出現跌深反彈行情，收復22,200點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦行動通訊N（020012）單周上漲4.35%，登上冠軍寶座。

Fed放緩縮表腳步，加上主席鮑爾稱關稅帶來通膨影響可能只是「暫時性」，緩解川普2.0關稅帶來的高度不確定性，美股四大指數近日收復短期均線，台股亦獲低接買盤加持，22,000點失而復得，統計集中市場單周漲241點或1.09%，櫃買市場周線漲3.93點或1.57%，兩市同步終止連三黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，有九檔打敗兩市大盤，以富邦行動通訊N單周漲幅達4.35%居冠，統一特選台灣5GN、元大ESG高股息N名列二、三，分別上漲在2.72%、2.70%。

本周前段班主要分布於通訊、高股息、市值型等特色，包括富邦蘋果正二N、元大ESG配息N、元大IC設計N、元大台股領航N、富邦存股雙十N、統一智慧電動車N、元大加權N等，漲幅在1.48%至2.56%不等。