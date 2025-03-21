興櫃一周回顧／手遊搶鏡 唯數飆升90%

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，347檔興櫃個股本周轉為上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.1%，表現最強興櫃股由手機遊戲股唯數（6626）奪下，單周大漲90.4%。

根據櫃買中心昨（21）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額128.47億元、成交1.79億股、成交14.21萬筆，三項數據均略低於於前一周；不過，漲幅超過一成檔數增加，由前一周的九檔增加至20檔。

本周漲幅前十強落在13.3%至90.4%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火生技醫療股，一共入列五檔，其餘五檔四散在文化創意、電子、電機機械、綠能環保及教育股。

本周漲幅前三強都有亮點，手機遊戲股唯數連續兩周狂漲，繼前一周大漲80.6%後，本周再大漲90.4%；高科技廠房廠務供應系統工程和淞同樣也是連續兩周入列興櫃前十強名單，前一周漲幅18.3%、本周再漲24.7%。至於眼科創新藥物開發股視航生醫本周漲幅也來到27.9%。，

周漲幅前十強還有幹細胞新藥研發股仲恩生醫21.3%、馬達股富田20.55%、短期補習班股亞洲教育20.52%、醫療耗材廠晶鑽生醫18.3%、鎢酸鈉與碳酸鈷公司聯友金屬14%、檢測試劑股光鼎生技13.9%、新藥股泰合13.3%。