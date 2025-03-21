一周熱門零股／群益台灣精選高息夯

台股本周零股市場焦點，在於大盤、台積電（2330）年線保衛戰，美聯準會會議等，零股投資人逢低進場，但在指數、股價反彈後，買盤再見縮手跡象，使本周呈現高股息、市值型ETF與個股三分天下局面，又以群益台灣精選高息（00919）交投最熱。

市場專家指出，本周央行會議上，包括美國、日本、英國、台灣等主要央行政策利率都按兵不動，瑞士央行降息1碼，各央行動向與市場預期相符，其中聯準會最新公布利率點陣圖，今年仍有望降息2碼，吸引資金回流風險性資產，不過在美國又發布一系列關稅公告，地緣政治不確定性增加，全球金融市場波動指標上升，帶動高股息、市值型ETF成為本周零股市場熱門交投標的。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，群益台灣精選高息、台積電、鴻海、國泰永續高股息、元大台灣50、富邦台50、元大台灣高息低波、元大高股息、群創、國泰台灣領袖50，十檔標的交易量從1,190萬股至260萬股，較上周市場熱度略為降溫。