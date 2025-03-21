高盛於最新報告中指出，對AI伺服器業務保持樂觀態度，一般伺服器也看到回溫跡象，加上庫存消化與新產品推進，VGA仍處供應短缺狀態，維持技嘉（2376）「買進」評等，目標價315元。

大和同樣給予技嘉「買進」評等；大摩維持「優於大盤」評等，目標價388元。

針對AI伺服器，高盛指出，技嘉去年11月已出貨新一代AI伺服器，涵蓋主機板架構與整櫃式設計兩種方案。由於整櫃式產品交付時程不一，部分訂單出現變化，有些客戶為加快交貨選擇改為主機板架構產品，部分客戶則等候2025年下半年推出的下一代整櫃式機型。

另外，儘管業界大力推廣運算能力更強、資料傳輸更快的整櫃式解決方案，但技嘉管理層認為傳統主機板架構AI伺服器仍有需求，主因是其採用廣泛使用的x86架構。

高盛表示，一般伺服器經歷長時間下行循環後，2025年第1季出現復甦跡象，分析一般伺服器業務已低迷約兩年，預期2025年有望迎來一定程度回升。技嘉管理層也維持對2025年整體伺服器業務年增雙位數成長預期。

顯卡方面，高盛認為，自2024年下半年起顯卡供應便處於緊張狀態，價格也在2025年開始上漲。輝達已於2024年底推出新一代產品，管理層預期顯卡供應情況將於2025年第2季改善。傳統上第2季為技嘉顯卡與主機板產品淡季，但供應改善及新產品推動，第2季營收有望獲得支撐。