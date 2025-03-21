就市論勢／邊緣運算、光通訊 吸睛

盤面分析

台股昨（21）日再度回檔，落於年線之下，指數終場收22,209點，跌168點，跌幅0.7%，本周台股止跌回穩，周線黑翻紅，全周上漲241點，平均日均量3,043億元。

三大法人本周再度呈現投信站在買方，買超211.0億元，連續第三周回補。

台股年線得而復失，由於輝達GTC大會提振多頭效果有限，聯準會放緩縮表訊息反映也僅短期，市場都在等待4月美國總統川普政府關稅調整是否如期上路，包括針對晶片、藥品等關稅課徵方式與時間、對加墨課徵25%關稅是否實施等，在全球尚處關稅戰陰霾下，整體投資氣氛平平。

投資建議

美國祭出關稅對經濟影響程度不確定性未除，投資人持續聚焦貿易戰與各國反制狀況，加上連假等多方影響，台股震盪走勢難免。不過回顧川普第一任期也曾對中國大陸祭出貿易戰，一度造成股市大幅波動，惟事後來看並沒有影響市場多頭架構，預料本次關稅干擾亦為一時，基本面仍是牽動股市表現關鍵。

台股評價面已回到相對合理水準。展望今年台股企業獲利仍將由電子股驅動，建議投資人選股不選市、汰弱留強操作，且選股均衡布局，科技股以GB300供應鏈、IC設計、邊緣運算、光通訊、自動化設備等族群為優選，非電類股可挑選消費、鋼鐵、金融等。