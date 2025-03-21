群益金鼎證券2025節能永續愛地球 響應關燈一小時倡議

群益金鼎證券（6005）於2025年世界地球日，以實際行動展現環境永續決心，串聯台北總部與全台52家分公司，同步響應「關燈1小時」全球倡議，關閉非必要照明設備，並透過官網號召客戶與員工共同參與節電行動。

群益金鼎證券董事長周秀真與總經理李文柱共同強調，群益以「群眾利益」為核心，致力將永續理念轉化為具體作為。

除關燈節能外，群益更攜手插畫家良根打造2025「ESG桌曆」，以台灣自然景色插畫為主題，標註重要永續節日並融入企業永續案例，發送逾萬份至員工、客戶及合作夥伴，從日常生活的視覺提醒深化環保意識。

在減塑行動方面，群益金鼎證券持續推動「奉茶行動」，於全台分公司設置寶特瓶計數器，讓民眾裝水時能即時看見自身對環境的貢獻，活動推動至今已減少近60萬支寶特瓶使用。

此外，群益更推出創新數位健走挑戰「群起顧健康 益起來走走」，結合「HAHAGO」APP記錄參與者步數，吸引近千名員工與董事響應，累積逾8,000萬步，成功減少2.01公噸碳排放。活動結束後，公司製作健走專刊分享參與者經驗，鼓勵更多人加入健康與環保行列。

群益金鼎證券透過定期檢視能源消耗與溫室氣體排放數據，逐年降低環境衝擊，同時推動「一年一天志工假」，鼓勵員工投入淨灘、淨山等公益活動。這些多元行動不僅提升內部向心力，更將永續理念擴散至社會各角落。

展望未來，企業將持續開發創新ESG專案，結合數位工具與跨界合作，實踐「Capital Care群益關心您」的承諾，為地球與下一代編織更美好的永續藍圖。