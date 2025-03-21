證交所攜手生態圈關鍵夥伴 共啟臺灣AI創新契機

臺灣證券交易所日前舉辦「2025 AI創新交流分享會」，吸引逾百家新創企業及投資人報名參與，現場互動熱烈，展現資本市場積極鏈結創新生態圈，助力產業持續成長。

本次活動出席貴賓及講師陣容堅強且多元，涵蓋政府政策推動者、產業研究智庫、新創企業代表及資本市場專業人士，以跨界視角分享泛人工智慧產業的政策發展與市場趨勢，並就企業進入資本市場的挑戰與機會進行深度討論與交流。

證交所董事長林修銘開場致詞時表示，全球AI浪潮勢不可擋，臺灣作為半導體與資通訊產業的核心，正驅動AI技術創新，為下一波經濟成長奠定堅實基礎。隨著台積電（2330）等科技巨擘對AI領域的鉅額投資，以及政府推動的國家發展計畫，臺灣AI產業的發展潛力已經不容忽視。

林修銘進一步指出，證交所自2021年設立TIB臺灣創新板，提供AI及數位雲端等創新企業進入資本市場的管道，透過「以大帶小」的策略扶植新創企業，並持續推動創新板2.0，提升市場流動性與市值表現。

證交所將以「科技」與「創新」為核心，攜手產業鏈各界，扶植及培育具影響力及成長力的智慧科技創新企業進入資本市場，讓臺灣在全球AI競爭格局中占有一席之地。

國發會副主委詹方冠說，政府將持續規劃相關政策，支持企業創新發展，推動臺灣在國際AI競局中占有關鍵地位。

在專題演講環節，由產業研究專家分享AI市場動態與未來趨勢，並由創新板上市公司－錼創科技董事長李允立分享從創新板上市到國際發展的成功經驗，鼓勵新創企業運用資本市場資源加速成長。

活動高潮則由證交所與不同發展階段的企業代表齊聚一堂，共同探討如何運用資本市場資源進一步強化技術應用及拓展市場布局，並透過資本市場產業聚落效應，發揮臺灣在AI產業鏈的全球影響力。

證交所持續鼓勵創新企業利用資本市場籌資發展，促進多元產業聚合，打造創新永續的上市新聚落。

隨創新板2.0上路，市場流動性提升，企業關注度同步增強，亦帶動許多優質企業主動洽詢評估創新板上市，其中不乏獲國發會NEXT BIG肯定且與AI相關的指標性企業刻正籌備今、明兩年申請上市作業，顯示創新板的友善上市門檻獲得AI產業認同。

證交所表示，在政策支持與市場機制優化的推動下，創新板正逐步成為AI創新企業的首選籌資平台，助力臺灣AI產業深化技術發展、拓展全球市場，進一步強化臺灣在全球生態系中的國際競爭力。

本次交流會成功搭建產業與資本市場的對話平台，促進資源整合與合作機會，證交所將持續提供優質的融資管道，攜手市場關鍵參與者，共同打造AI創新生態圈，進一步成就臺灣成為軟、硬、韌兼具的智慧科技之島。