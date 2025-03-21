提升全民防詐能力 證交所推專區培養「5D反詐」DNA

臺灣證券交易所指出，為提升全民防詐能力，特別在推出「特企專區-證交所防詐」，結合證券商資源規畫一系列反詐教學報導，協助投資人培養「5D反詐」DNA，預警識破詐騙手法。

近年詐騙集團不斷翻新手法，甚至冒充政府機關，以公信力誘騙投資人，證交所也常成為冒用對象，例如詐騙集團透過偽造保證金收據、假冒證交所名義向民眾行騙，使人誤信投資管道的合法性，進而落入金融陷阱。

證交所表示，詐騙手法不斷變種、更新，無孔不入滲透於人們的日常生活，不論假投資、假親友求助，或是冒充政府機關與知名企業，稍有不慎，即可能受騙上當。

為提升民眾對詐騙的警覺性，讓每個人都能成為防詐高手，證交所剖析詐騙集團最常操作四種手法，避免民眾掉入陷阱。

一、打著名人旗號：許多詐騙集團會在臉書上創立假投資社團、存股社團，並冒用投資網紅或財經名人的照片，或者置入名人的影片，企圖引起投資人的好奇和快速獲得認同。

二、高額報酬誘惑：舉凡標榜「保證高獲利無風險」、「投資飆股穩賺不賠」、「插隊搶漲停股票」、「AI 選飆股」、「股票申購保證中籤」等，以聳動誘人字眼置入廣告內容，讓人誤信為千載難逢的賺錢良機，其實都是詐騙圈套。

三、主打免費服務：凡事強調「公益性質絕不收費」，或用「免費領取飆股」、「免費診股教學」、「免費報明牌」等話術，吸引民眾加 LINE帳號。證交所提醒，通常「免費的最貴」，這些號稱免費的好康，其實就是詐騙前兆。

四、佯裝合法業者：詐騙集團近期最愛宣稱自己是經金管會核准的合法投顧事業，甚至偽造證交所、券商的公文、證照、保證金收據、商標等，企圖取信於投資人。

證交所呼籲，若遇到上述情況，養成「5D反詐」的直接應對，將5個 Don’t 內化為應對詐騙的基本原則：「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。牢記 5D 反詐行動，全面防範詐騙。