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外資續調節台積電鴻海 3月累計賣超台股3500億元

中央社／ 台北21日電
外資持續調節台積電股票。示意圖。圖／聯合報系資料照片
外資持續調節台積電股票。示意圖。圖／聯合報系資料照片

富時指數調整台股權重今天盤後生效，台股尾盤爆出新台幣884.51億元大量下殺，終場下跌168.16點失守年線。外資轉賣超176.84億元，今天續調節台積電和鴻海，台指期淨空單增加至3.55萬口，3月以來外資累計賣超台股達3500億元。

台積電領跌、金融殺尾盤、台塑四寶挫跌，加上富時指數調整台股權重盤後生效，台股今天下跌168.16點，收22209.1點，失守年線約22305點，成交值3167.44億元，三大法人合計賣超183.42億元，其中外資及陸資轉賣超176.84億元。

根據統計，3月迄今15個交易日，外資僅有1日買超台股，3月以來累計賣超台股規模達3500億元；今年以來，外資賣超台股累計近5666億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加1558口至6663口，其中外資淨空單增加2426口至3萬5588口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超台化3.66萬張位居第1，加碼凱基金和群創各超過萬張；外資調節長榮航、萬海各約2.44萬張，賣超永豐金、友達、聯電、台塑、南亞各超過萬張。

外資今天調節台積電4150張，3月以來累計賣超台積電達12.41萬張；外資今天也賣超鴻海7440張，連5日賣超鴻海達8.51萬張，今年以來累計賣超鴻海達50萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪指出，富時指數調整台股權重盤後生效，台股尾盤出量，但未能守住年線。

觀察外資籌碼布局，林漢偉分析，外資在台股期現貨市場相對被動，並未主動積極，觀察美股今晚「四巫日」走勢，牽動下週美股動向、以及外資在台指期布局。

展望台股後市，林漢偉指出，美國總統川普是否在4月實施對等關稅政策，將是主要變數，相關不確定性牽動台股下週走勢，持續留意國際股市變化、外資籌碼動向、台積電能否守住年線、以及台股量能表現。

法人指出，美股四巫日（Quadruple witching day）是在每年3、6、9、12月的第3個星期五，4類衍生性金融商品的到期結算日，這4類商品包括股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權。

台股 外資

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