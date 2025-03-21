台塑四寶外資只愛它 高居外資買超第一名

台股21日22,209.1點，下跌168.16點，外資僅買超1天就又轉為賣超， 賣超金額達176.84億元，統計外資買賣超個股發現， 台塑四寶中僅台化（1326）獲得外資買超36,634張， 高居外資買超個股第一名，台塑及南亞則同遭外資賣超逾萬張， 台塑化也遭外資賣超。

台股早盤以22,362.38點開低，盤中一度跌幅縮小，但尾盤一度下探至22,200.23點，終場則是收在22,209.1點，跌幅0.75%，三大法人賣超183.42億元，包括外資賣超176.84億元，投信買超26.2億元，自營商賣超（合計）32.77億元，其中自營商（自行買賣）買超1.42億元，自營商（避險）賣超34.2億元。

台積電走強一天後又回檔，股價以平盤985元開出後一度拉至987元， 可惜買盤不繼，股價翻黑，一度下滑至970元， 終場收在972元，跌幅1.31%，下跌13元；電子股中以網通、PCB族群表現較強，智邦漲逾3%，中磊、啟碁漲逾2%；台光電、金像電也都上漲。

央行決議房市管制按兵不動，營建股大漲，聯上發漲停，長虹、京城漲幅都逾7%；塑膠股跌勢重，收盤跌幅3.74%，台塑跌幅4.28%、南亞跌幅4.63%、台化跌幅2.88%，另外， 台塑化收盤跌幅3.24%。

統計外資買超前十大個股依序是台化、凱基金、群創、中信金、彰銀、期街口布特正2、中華電、大同、元大滬深300正2、泰金寶-DR等；外資買超台化36,634張， 高居買超個股冠軍，但投信則是賣超台化50,609張， 自營商也賣超57張，三大法人賣超14,032張， 呈現土洋對作。

統計外資賣超前十大個股依序是長榮航、萬海、永豐金、友達、聯電、台塑、南亞、群益優選非投等債、第一金、南亞科等；外資賣超長榮航24,436張最多， 其次是賣超萬海24,422張，賣超永豐金15,726張居第三。

台塑集團中，外資賣超台塑11,167張，賣超南亞10,042張，賣超南亞科8,260張，賣超台塑化4,733張。