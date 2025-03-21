快訊

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

不是詐騙！50支 iPhone 16 Pro Max 最後登錄免費抽 證交所大放送

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所「臺灣創新板宣導獎勵活動」倒數中，2025年3月抽獎活動火力全開，大手筆加碼送出50支iPhone 16 Pro Max，中獎率超高。

為提升投資人對創新板投資風險之認識，並強化市場交易安全性，證交所持續推動自然人投資人簽署新版「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」。這次活動自推出以來廣獲投資人響應。為回應市場熱烈參與，證交所於3月特別將原定抽出 iPhone 16 Pro Max 數量由4支大幅加碼至50支，顯著提高中獎機會。投資人完成風險預告書簽署後，越早登錄參與活動，將可獲得越多次抽獎機會。

活動登錄步驟簡單又快速，登錄抽獎時，不需上傳創新板風險預告書畫面截圖，中獎後接獲E-mail通知再提供即可，輕鬆參加、快速抽獎。

3月底登錄截止日快到了，50支iPhone 16 Pro Max豪氣等著抽！抽獎贈品除了iPhone 16Pro Max，還有800元、500元多品牌即享券等超多好禮。

證交所提醒投資人可透過所屬證券商的下單APP簽署新版風險預告書，或洽詢證券商客服人員協助辦理。誠摯邀請投資人踴躍參與，共同推動創新板市場穩健發展。活動及登錄詳情請洽本公司頁面資訊(https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/)

iPhone 16 創新板

延伸閱讀

岱宇國際違反重大訊息規定 證交所處以3萬元違約金

劉揚偉喊話：AI伺服器營收將超越iPhone！行家「留意3變數」：看好鴻海

證交所助攻AI新創發展

創新板宣導活動 可抽i16

相關新聞

台塑四寶外資只愛它 高居外資買超第一名

台股21日22,209.1點，下跌168.16點，外資僅買超1天就又轉為賣超， 賣超金額達176.84億元，統計外資買賣...

外資續調節台積電鴻海 3月累計賣超台股3500億元

富時指數調整台股權重今天盤後生效，台股尾盤爆出新台幣884.51億元大量下殺，終場下跌168.16點失守年線。外資轉賣超...

賺錢以外股利也大方！台灣虎航大漲再刷歷史新高

台股21日下跌百點，不過航空股逆勢上漲，華航（2610）、長榮航（2618）都小漲，而台灣虎航（6757）更大漲逾5%，...

記憶體價格下半年將回升？大和資本韓國AI／HBM供應鏈考察解析

外資大和資本證券出具最新「全球記憶體產業」報告指出，記憶體價格受中國需求回溫與美關稅助推回暖。其中，高頻寬記憶體（HBM...

台股下跌168點 三大法人賣超183億元

台股21日開低走跌，盤中一度跌幅縮小，但午盤後又一路下探，收在22,209.1點，下跌168.16點，跌幅0.75%，成...

台股周漲241點終結三連黑！10大紅黑榜揭曉

台股21日在權值F4台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）全面收黑下，大盤指數下跌1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。