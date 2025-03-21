不是詐騙！50支 iPhone 16 Pro Max 最後登錄免費抽 證交所大放送

臺灣證券交易所「臺灣創新板宣導獎勵活動」倒數中，2025年3月抽獎活動火力全開，大手筆加碼送出50支iPhone 16 Pro Max，中獎率超高。

為提升投資人對創新板投資風險之認識，並強化市場交易安全性，證交所持續推動自然人投資人簽署新版「臺灣創新板上市有價證券風險預告書」。這次活動自推出以來廣獲投資人響應。為回應市場熱烈參與，證交所於3月特別將原定抽出 iPhone 16 Pro Max 數量由4支大幅加碼至50支，顯著提高中獎機會。投資人完成風險預告書簽署後，越早登錄參與活動，將可獲得越多次抽獎機會。

活動登錄步驟簡單又快速，登錄抽獎時，不需上傳創新板風險預告書畫面截圖，中獎後接獲E-mail通知再提供即可，輕鬆參加、快速抽獎。

3月底登錄截止日快到了，50支iPhone 16 Pro Max豪氣等著抽！抽獎贈品除了iPhone 16Pro Max，還有800元、500元多品牌即享券等超多好禮。

證交所提醒投資人可透過所屬證券商的下單APP簽署新版風險預告書，或洽詢證券商客服人員協助辦理。誠摯邀請投資人踴躍參與，共同推動創新板市場穩健發展。活動及登錄詳情請洽本公司頁面資訊(https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/)