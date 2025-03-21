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群益投資論壇盛大登場 聚焦2025年全球總經動態及科技產業趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年群益第1季投資論壇盛大登場，中鋼財務部副總經理楊岳崑 (左二)、營業管理處處長程維德 (左一) 、投資人關係管理師甄友薇 (右一)及群益金鼎證券法人部副理黃千紜 (右二) 於現場合影。(群益金鼎券/提供)
2025年群益第1季投資論壇盛大登場，中鋼財務部副總經理楊岳崑 (左二)、營業管理處處長程維德 (左一) 、投資人關係管理師甄友薇 (右一)及群益金鼎證券法人部副理黃千紜 (右二) 於現場合影。(群益金鼎券/提供)

在川普就任美國總統後大打關稅戰，美台股市震盪回檔之際，群益金鼎證券與群益投顧於3月19日在台北茹曦酒店舉辦2025年第一季總經趨勢與產業論壇，聚焦全球總經態勢與AI科技相關產業發展趨勢，這次論壇有超過包含群益投信在內的數十家的機構投資人共襄盛舉，獲邀參加的優質企業，包括JPP-KY（5284）、長佳智能（6841） 、臻鼎（4958）、中鋼（2002）、國巨（2327）、伊雲谷（6689），等多間上市櫃公司。這次論壇也邀請群益投顧資深研究員陳執中、財經M平方副總監Viviana，棣邁產業顧問公司總經理何耀仁、DIGITIMES資深分析師白心瀞等，深度分析全球總經、塑化及AI機器人等相關產業的發展趨勢與未來展望。

在自動駕駛與電動車市場發展趨勢方面，陳執中表示，2025年全球汽車市場預計銷量將達9,140萬台，年增1.7%。雖然市場仍持續成長，但面臨多重挑戰，包括關稅上調、通膨壓力、車貸利率居高不下等因素，使消費者購車意願受影響。在電動車方面，2025年全球電動車銷量預估將達2,047萬台，年增18.8%，表現優於整體汽車市場。然而，由於市場逐步進入高基期，成長幅度較前幾年有所放緩。中國大陸仍為全球電動車最大市場，2025年市場占比預計達69.6%，受惠於人民幣10至20萬元平價電動車的推動，以及政府持續延長購置稅減免政策。歐洲市場則因應更嚴格的碳排放標準，電動車銷量將年增11.7%，車廠積極推出平價電動車應對中國競爭者。美國市場則受到川普政府可能取消電動車相關補助政策的影響，成長趨勢趨緩，2025年電動車銷量預計僅小幅增長3.0%。

在自動駕駛領域，技術進步推動市場發展，AI與高性能自駕晶片應用加速落地。根據研究機構Gartner報告，高階自動駕駛技術已進入穩步成長期，預計未來十年將逐步達到市場成熟階段。各大車廠與科技公司持續投入，包括Tesla強調AI技術發展，推動無人監管的Full Self-Driving（FSD）系統，並計劃於2025年在美國推出無人駕駛計程車（Robotaxi）服務。比亞迪則宣布全車系標配高階智能駕駛「天神之眼」，進一步提升市場競爭力。Robotaxi市場方面，2025年預計將迎來高速成長。

大陸市場受政策推動持續擴大部署，百度Apollo的「蘿蔔快跑」已成為領先業者，並逐步降低自駕技術成本，以擴大規模營運。小馬智行、文遠知行等業者亦與車廠合作開發量產自駕車型。相較之下，美國市場因監管限制，Robotaxi服務仍面臨挑戰，但川普政府有意放寬相關法規，未來發展值得關注。整體而言，全球汽車市場雖然面臨關稅調整、政策變動、通膨等挑戰，但電動車與自動駕駛技術仍將持續驅動產業成長，預期將帶動供應鏈及相關企業受惠。

車市 電動車

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