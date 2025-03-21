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賺錢以外股利也大方！台灣虎航大漲再刷歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台灣虎航。圖／聯合報系資料照
台灣虎航。圖／聯合報系資料照

台股21日下跌百點，不過航空股逆勢上漲，華航（2610）、長榮航（2618）都小漲，而台灣虎航（6757）更大漲逾5%，收94.6元，創下歷史新高。台灣虎航先前公布股利，擬以盈餘配發現金股利4.89元、資本公積發放現金股利1.16元，總計每股配發6.05元股息。以今日收盤價94.6元計算，現金殖利率仍高達6.3%。

台灣虎航2024年全年營收164.23億元，年增31.7%，稅後純益27.72億元，年增51.7%，雙創歷史新高，每股稅後盈餘(EPS)6.16元。董事會並通過以盈餘分配每股現金股利4.89元，加上資本公積發放的1.16元，共配發6.05元現金股息。台灣虎航大方配股利也讓股價相對抗跌，今更一舉衝破前高，再創歷史新高。

2025年1月適逢過年自結單月營收為16.92億元，年增31.2%，2月自結單月營收為15.28億元，累計營收32.2億元，年增12.7%，再創同期歷史營收新高紀錄。

展望2025年市場，台灣虎航表示，依據日本政府觀光局(JNTO)數據顯示，1月訪日外國觀光客人次達378萬人，比2024年同期躍升40.6%，若依國籍排序，台灣僅次於中國及韓國位居第三，顯示日本仍是國人喜愛的首要旅遊目的地。並看好日本即將舉行世博會的觀光商機，將進一步推升業績成長。

台灣虎航4月2日也將首航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎之後，第4個直飛日本九州地區的新航點。下半年預計將迎接2架A320neo新型客機，持續進行機隊汰舊換新，並延長6架租約飛機。

台灣虎航 日本

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