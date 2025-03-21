凱基證券奪財資雜誌六項大獎 專業獲國際肯定

國際權威財經媒體財資雜誌（The Asset）公布2025年度評選〈The Asset Triple A Digital Awards〉、〈The Asset Triple A Sustainable Finance Awards〉兩項金融獎，凱基證券橫掃六項大獎寫下新紀錄。

凱基證券是業界唯一同時榮獲「台灣最佳行動經紀應用程式、台灣最佳核心系統專案」獎，展現AI智能、金融數位創新及資訊技術應用的卓越成果，以未來券商新風貌，持續打造全方位的理財服務及投資產品，同時囊括「台灣最佳企業及法人機構財務顧問、台灣最佳併購財務顧問、台灣最佳債券承銷商、台灣最佳永續交換債」等獎項，資本市場的專業持續備受國際肯定。

引領數位服務創新，凱基證券以「隨身e策略」APP奪下台灣最佳行動經紀應用程式獎，不僅是業界首家推出「AI助理」功能，一鍵提供個股頂尖AI智能與投顧專家的全方位操作建議，更有獨家「策略選股」零程式快速找到好股票及「e智慧」方便投資人自動下單等智能功能，「客製化精準通知」還能主動根據客戶的庫存、自選股發送個人化投顧報告、市場訊息，打造有溫度金融科技服務。

「核心系統升級SKY計畫」榮獲台灣最佳核心系統專案獎，導入容器化與微服務的現代化技術架構，基於系統、組織和流程三大構面進行整體規劃，成功提升系統效能及組織效率，提供客戶更快速、穩定的資訊系統服務，獲獎可謂實至名歸。

此外，凱基證券連續六年蟬聯「台灣最佳併購財務顧問」殊榮，彰顯其在併購領域的領導地位，2024年成功完成多項指標性交易，包括大聯大控股策略性投資零壹科技、榮剛與智冠換股、遠東集團零售系統股權重組、達發科技投資九暘電子、中化製藥轉型成為控股公司及昇達科私有化芮特-KY等，更協助遠東新世紀發行第一檔永續發展交換債券，榮獲「台灣最佳永續交換債」獎項，樹立台灣永續發展債券市場的重要里程碑。

凱基證券同時連續四年獲頒「台灣最佳企業及法人機構財務顧問」及連續三年獲頒「台灣最佳債券承銷商」，2024年辦理台外幣債券承銷金額約新台幣1,277億元，市占率達13.26%，憑藉承銷的專業及多樣化的通路，協助多家壽險公司順利完成次順位債券的募集，更獨家主辦土銀可持續發展債券及獨家主辦東方匯理銀行人民幣國際板債券，成為債券發行人籌資首選品牌。