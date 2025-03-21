快訊

全台首座GR Garage林口正式開幕！豐田章男驚喜現身台灣

火燒肛門、膠帶纏肚強餵毒 員工討薪水竟慘遭老闆虐死

行李箱重摔落地！地勤「拋甩」震撼畫面全都錄 廉航道歉展開調查

台股下跌168點 三大法人賣超183億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

台股21日開低走跌，盤中一度跌幅縮小，但午盤後又一路下探，收在22,209.1點，下跌168.16點，跌幅0.75%，成交量3,167.45億元，三大法人賣超183.42億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超176.84億元，投信買超26.2億元，自營商賣超（合計）32.77億元，其中自營商（自行買賣）買超1.42億元，自營商（避險）賣超34.2億元。

台積電（2330）走強一天後又回檔，收在972元，跌幅1.32%，電子股中網通、PCB族群表現較強，智邦（2345）漲逾3%，中磊（5388）、啟碁（6285）漲逾2%，低軌衛星股昇達科（3491）再創歷史新高，收487.5元，漲幅逾4%；被黃仁勳點名的波若威（3163）再度攻上漲停，收216元。PCB族群方面，高技（5439）大漲逾6%，收185元，也刷新歷史高，台光電（2383）、金像電（2368）、台燿（6274）也都上漲。央行決議房市管制按兵不動，營建股大漲，聯上發（2537）漲停，長虹（5534）、京城（2524）漲幅逾7%。

三大法人 自營商

延伸閱讀

矽光子、低軌衛星領軍網通股 波若威、昇達科飆天價

大學1科系被黃仁勳點名想讀 近半數學子卻後悔：出路窄沒環境

美股收黑台積電ADR勁揚 法人：台股拚守穩年線

黃仁勳造訪鴻海展位 輝達GTC響起Team Taiwan歡呼

相關新聞

2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

2025股東會紀念品懶人包來了，幫你整理好熱門紀念品一次看

台股下跌168點收22,209點 台積電下跌13元收972元

台股21日拉回休息，早盤以22,362.38點開出，終場收22,209.1點，下跌168.16點，跌幅0.75%，成交量...

台股周漲241點終結三連黑！10大紅黑榜揭曉

台股21日在權值F4台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）全面收黑下，大盤指數下跌1...

資服漲停再+1！三檔掛紅燈、凌群人氣噴發

資服產業近來不乏題材，21日無視台股空頭反攻，續由華經（2468）、驊宏資（6148）快攻漲停鎖死打前鋒，加上凌群（24...

台股下跌168點 三大法人賣超183億元

台股21日開低走跌，盤中一度跌幅縮小，但午盤後又一路下探，收在22,209.1點，下跌168.16點，跌幅0.75%，成...

央行不加碼打炒房了！營建股集體大漲 這兩檔衝漲停

中央銀行20日召開理監事會議，決議房市管制按兵不動，總裁楊金龍首度鬆口「房市正進行修正」，且民眾已扭轉對房價上漲的強烈預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。