台股下跌168點 三大法人賣超183億元

台股21日開低走跌，盤中一度跌幅縮小，但午盤後又一路下探，收在22,209.1點，下跌168.16點，跌幅0.75%，成交量3,167.45億元，三大法人賣超183.42億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超176.84億元，投信買超26.2億元，自營商賣超（合計）32.77億元，其中自營商（自行買賣）買超1.42億元，自營商（避險）賣超34.2億元。

台積電（2330）走強一天後又回檔，收在972元，跌幅1.32%，電子股中網通、PCB族群表現較強，智邦（2345）漲逾3%，中磊（5388）、啟碁（6285）漲逾2%，低軌衛星股昇達科（3491）再創歷史新高，收487.5元，漲幅逾4%；被黃仁勳點名的波若威（3163）再度攻上漲停，收216元。PCB族群方面，高技（5439）大漲逾6%，收185元，也刷新歷史高，台光電（2383）、金像電（2368）、台燿（6274）也都上漲。央行決議房市管制按兵不動，營建股大漲，聯上發（2537）漲停，長虹（5534）、京城（2524）漲幅逾7%。