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台股周漲241點終結三連黑！10大紅黑榜揭曉

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股21日大盤指數下跌168.16點、收22,209.1點。（聯合報系資料庫）
台股21日大盤指數下跌168.16點、收22,209.1點。（聯合報系資料庫）

台股21日在權值F4台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）全面收黑下，大盤指數下跌168.16點、收22,209.1點，年線得而復失，總成交值放大至3167.44億元；累計本周，指數翻紅上漲241.05點、漲幅1.10%，周線止步連三黑，日均量則續降至2936.6億元。

個股表現上，本周漲幅前10強依序為：上亞科技（6130）漲60.62%、收36.3元，力麗店（5364）漲37.73%、收29.75元，銘旺科（2429）漲32.65%、收64.4元，精確（3162）漲32.62%、收61.8元，立碁（8111）漲31.9%、收67.4元，有成精密（4949）漲31.22%、收36.15元，信立（4303）漲30.37%、收91元，茂綸（6227）漲29.86%、收137元，中福（1435）漲29.21%、收41.8元，千附精密（6829）漲27.12%、收150元。而近日夯股波若威（3163）亦大漲25.95%、收216元，排名第11位。

跌幅前10大依序為：台揚（2314）跌40.7%、收17.85元，康控-KY（4943）跌30.84%、收11.55元，麗嬰房（2911）跌19.92%、收6.07元，大飲（1213）跌17.5%、收13.2元，濾能（6823）跌13.7%、收54.8元，虎山（7736）跌13.5%、收118.5元，浩泰（4131）跌13.45%、收37元，強生（4747）跌11.56%、收75元，富榮綱（3115）跌11.42%、收12.8元，六方科-KY（4569）跌11.29%、收169元。

分析師指出，美國對等關稅變數仍待釐清，加上本波套牢壓力不輕，台股近期呈現「上漲無量、下跌出量」勢態，此外，清明連假在即，短期反彈幅度恐受限，仍偏向低檔震盪整理格局，建議擇優短打不追高，可多留意邊緣AI、記憶體及航太股表現。

台積電 台股

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