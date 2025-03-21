台股下跌168點收22,209點 台積電下跌13元收972元

台股21日拉回休息，早盤以22,362.38點開出，終場收22,209.1點，下跌168.16點，跌幅0.75%，成交量3,167.4億元。櫃買則收253.89點，下跌0.56點。台積電（2330）終場收972元，下跌13元。

盤面上以類股來看，以塑膠、鋼鐵、油電燃氣、電機機械、光電、半導體、電器電纜等較為弱勢，另外則以營建、資訊服務、網通、玻陶、汽車工業、貿易百貨、運動休閒表現較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有鴻海（2317）、南亞科（2408）、世芯-KY（3661）、立碁（8111）、緯穎（6669）、華邦電（2344）、廣宇（2328）、奇鋐（3017）、銘旺科（2429）、大成鋼（2027）、穎崴（6515）、力成（6239）、擎亞（8096）、威強電（3022）等。

而量大強勢的則有，波若威（3163）、凌群（2453）、新盛力（4931）、昇達科（3491）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、聯發科（2454）、AES-KY（6781）、華星光（4979）、高技（5439）、信立（4303）、智原（3035）、啟碁（6285）、華碩（2357）、貿聯-KY（3665）等。

統一投信表示，外資終結連17賣，轉向買超220.39億元，外資期貨空單20日減少2,793口，加上技術線型有轉強跡象，對多頭延續有利。惟川普政府提出「骯髒15國」將受到美國的特別關注，台灣也上榜，美國對等關稅即將於4月2日宣布，關稅對經濟的影響程度，不確定性未除。

加上清明連假在即，操作上維持建議低接不追高，嚴控持股率，布局以基本面佳的AI概念股、工業電腦、散裝及航空、不鏽鋼、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。