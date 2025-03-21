2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

2025股東會紀念品懶人包來了，幫你整理好熱門紀念品一次看！又到了開始準備要領取股東紀念品的時間，小弱肌幫你整理好了熱門好禮的懶人包，還有要怎麼領取股東紀念品的方法給你哦。

委託他人代領：在開會通知書背面，填上委託人資料，即能委由他人代領。

股務代理公司代領：企業皆會有合作的股務代理公司，如法親自出席股東會可以至股務代理公司的據點領取紀念品。