2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取
2025股東會紀念品懶人包來了，幫你整理好熱門紀念品一次看！又到了開始準備要領取股東紀念品的時間，小弱肌幫你整理好了熱門好禮的懶人包，還有要怎麼領取股東紀念品的方法給你哦。
股東紀念品怎麼領
直接親自前往開會地點領取。
委託他人代領：在開會通知書背面，填上委託人資料，即能委由他人代領。
股務代理公司代領：企業皆會有合作的股務代理公司，如法親自出席股東會可以至股務代理公司的據點領取紀念品。
多半企業需在指定期間，完成電子投票，各家企業領取紀念品詳細規定依開會通知書為準。
熱門股東紀念品有哪些
大魯閣：價值超過4,000元大魯閣禮券
富采：Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗
聯電：UMC x咖波聯名鋼珠筆套組
愛爾達：Taiwan GO應援毛巾
雄獅：團體旅遊兌換券700元
昆盈：全罩頭戴式耳機
建通：雙口認證快充充電頭
領取紀念品要注意什麼
留意股東會紀念品的領取時間。
注意領取紀念品的條件需要購買一張還是零股也能領。
確認有沒有在最後買進日前持有該股票並完成投票。
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