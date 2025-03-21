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2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

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2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

聯合新聞網／ 小弱肌理財中
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

2025股東會紀念品懶人包來了，幫你整理好熱門紀念品一次看！又到了開始準備要領取股東紀念品的時間，小弱肌幫你整理好了熱門好禮的懶人包，還有要怎麼領取股東紀念品的方法給你哦。

股東紀念品怎麼領

直接親自前往開會地點領取。

委託他人代領：在開會通知書背面，填上委託人資料，即能委由他人代領。

股務代理公司代領：企業皆會有合作的股務代理公司，如法親自出席股東會可以至股務代理公司的據點領取紀念品。

多半企業需在指定期間，完成電子投票，各家企業領取紀念品詳細規定依開會通知書為準。

熱門股東紀念品有哪些

大魯閣：價值超過4,000元大魯閣禮券

富采：Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗

聯電：UMC x咖波聯名鋼珠筆套組

愛爾達：Taiwan GO應援毛巾

雄獅：團體旅遊兌換券700元

昆盈：全罩頭戴式耳機

建通：雙口認證快充充電頭

領取紀念品要注意什麼

留意股東會紀念品的領取時間。

注意領取紀念品的條件需要購買一張還是零股也能領。

確認有沒有在最後買進日前持有該股票並完成投票。

◎本文內容已獲小弱肌理財中授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

大魯閣 富采 股東紀念品 黃阿瑪的後宮

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