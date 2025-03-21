資服漲停再+1！三檔掛紅燈、凌群人氣噴發

資服產業近來不乏題材，21日無視台股空頭反攻，續由華經（2468）、驊宏資（6148）快攻漲停鎖死打前鋒，加上凌群（2453）量衝高、訊達（6140）盤中也衝上漲停，拉抬上市資服類指向上突破月線，連續第二天扮演電子多方領頭羊。

資服產業近來題材眾多，包括台北智慧城市展、Alphabet大手筆收購雲端資安公司Wiz，以及先前DeepSeek橫空出世引發的資安疑慮等，頻頻為資服多頭添火。

其中，DeepSeek獲習近平認可後，在中國大陸「體制內」受熱捧。而生成式AI發展速度極快，也使得企業安全面臨前所未有的挑戰。資安廠Palo Alto Networks表示，DeepSeek-R1模型最近涉及幾起備受關注的安全事件，暴露了可能危及企業資料的關鍵漏洞，此外，DeepSeek的開放原始碼特性及其強大的效能，可能降低惡意攻擊者使用AI發動攻擊的門檻，進一步突顯了AI資安的迫切需求。

華經著力於推展雲端運用、擴大虛擬化應用層面、強化資安、海量資料應用之解決方案，並持續進行市場行銷，建置自有應用軟體品牌。華經早盤股價再度快攻漲停鎖死在49元，攀上逾20年新高位，並帶動驊宏資同步亮燈漲停鎖在46.45元，改寫去年8月來波段新高。

另外，凌群近日參展台北智慧城市展，外資連續6個交易日買超計3,645張，股價同步震盪墊高。今早交投火熱，不到11:00即衝出逾6萬張大量，擠進台股人氣榜前10名，股價最高攀上79元，追平2023年6月中前高，闖關80元在即。

台北智慧城市展3月18日至21日舉辦，凌群積極參展，並於會中展示最新的AI賦能應用與趨勢，共規劃展出七大主題、23項展出內容，聚焦AI政府、智慧醫療、智慧零售、智慧安防、智慧凌群、AI Infra與國際合作夥伴解決方案等，為產業布局AI轉型提供智慧驅動的新藍圖。