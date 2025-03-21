央行不加碼打炒房了！營建股集體大漲 這兩檔衝漲停

中央銀行20日召開理監事會議，決議房市管制按兵不動，總裁楊金龍首度鬆口「房市正進行修正」，且民眾已扭轉對房價上漲的強烈預期心理，並表示「除非這樣管控還不行，才會再看看要用什麼辦法。」央行不再加碼房市管制措施，激勵營建股大漲，京城（2524）、聯上發（2537）盤中漲停，達麗（6177）、長虹（5534）漲幅逾8%，永信建（5508）漲幅逾6%，三發地產（9946）、國揚（2505）漲幅逾5%。

央行20日召開今年第1季理監事會議，決議房市管制維持原有措施、未再加碼。楊金龍表示，央行的措施是希望房市能夠「軟著陸」，目前有點成形，央行七波房市管制措施已見成效，去年第4季起房價漲幅減緩，例如國泰、信義房價指數的季增率收斂，政大永慶房價指數季增率轉為負值。

楊金龍表示，最近有房仲調查，民眾認為一年後是最適合買房子的時候、因為房價會下來，對此央行正密切注意。

不過，楊金龍仍認為目前銀行不動產放款集中度37.1%還是太高，央行已請銀行在一年內需自主控管不動產總量，央行業務局也會持續金檢，若沒達標，央行就會找銀行來討論，絕對不會「高高舉起、輕輕放下」。

而房市管制措施是否持續至今年底，楊金龍回應，「今年底前會持續監控，目前成數這樣是可以了、差異化利率也算高，除非這樣管控還不行，才會再看看要用什麼辦法。」楊金龍此話代表若房市沒有大變化，現行房市管制措施持續至今年底，雖不會加碼，也難以鬆綁。

不過房市管制未加碼，已讓營建股鬆一口氣，21日股價群起大漲，其中京城、聯上發都攻上漲停板，不過都離年線仍有段距離。長虹盤中漲幅逾8%，率先站上年線，站穩百元之上；達麗則挑戰年線反壓，收復50元，盤中漲幅逾6%。另鄉林（5531）、上曜（1316）雖然漲幅不若京城等強勁，但也有逾3%的漲幅，同時收復年線。