開股東會前必看！勤業眾信點出財報到永續報告都要調整

2025年股東常會即將進入旺季，勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明提醒，企業應提早準備，以確保會議順利召開，並遵循最新的證管法令與相關程序。

因應《證券交易法》第14條第6項修訂，上市櫃公司須在公司章程中明訂，每年盈餘應提撥一定比例作為基層員工的薪資調整或酬勞分配，且證券主管機關要求，這項修正必須在2025年股東常會前完成。陳惠明提醒，企業應明確界定「基層員工」範圍，並經董事會決議，同時應定期檢視是否需要調整提撥比例，並將相關規範納入內部控制制度，以確保長期合規。

金管會近期修訂公開發行公司年報的編製內容，刪除16項應記載事項，並開放6項已公告於公開資訊觀測站的公司，可在年報中以索引方式呈現，這項調整共簡化22項內容，預計可減少年報約三分之一的篇幅。新規定自2025年起適用，企業申報2024年度年報時即可依此辦理，減輕編製負擔。

為提升財務資訊的即時揭露，金管會要求上市櫃公司自2025年起，須在2024年度結束後75日內公告自結年度財務資訊，至少需涵蓋資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以確保投資人能更快獲取關鍵財務資訊。

在永續發展方面，金管會進一步強化企業溫室氣體盤查與揭露規範。自2025年起，實收資本額50億元以上但未達100億元的上市櫃公司，須於年報及永續報告書揭露「母公司個體」的溫室氣體盤查資訊；而實收資本額100億元以上的上市櫃公司，以及鋼鐵、水泥業者，則需進一步揭露「合併財報子公司」的溫室氣體盤查資訊，並說明減碳目標、策略及行動計畫；所有上市櫃公司自2025年起，每年須編製前一年度的永續報告書（Sustainability Report / ESG Report），並於8月31日前完成申報，以提升永續資訊透明度。

勤業眾信稅務部副總經理藍聰金指出，金管會正積極推動董事會性別多元化，自2025年起，若上市櫃公司董事會中某一性別的董事席次未達三分之一，企業需在年報中具體說明原因，並提出提升性別多元化的規劃與措施。

為落實股東行動主義，金管會擴大董監選舉採「候選人提名制」的適用範圍，規定全體興櫃公司自2025年起，董事及監察人選舉均須採候選人提名制。藍聰金提醒，尚未採行該制度的企業，應盡速修改公司章程，確保在改選或補選前已完成相關調整，以符合法規要求。