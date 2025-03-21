台積電開平盤 台股開盤下跌14點

台股21日開盤指數下跌14.88點，開盤指數為22,362.38點。台積電（2330）開平盤價985元。

群益投顧表示，隨著4月2日川普關稅日即將到來，台股短線震盪幅度擴大。美國聯準會降低縮表、但對美國經濟前景首度釋出川普關稅戰將不利經歷看法，川普關稅政策變化莫測，加上台股20日成交量僅2,706億元，顯示投資人心態轉趨保守。GTC大會加持力道逐漸發酵，AI相關、機器人、汽車自駕、無人機等題材熱度升溫，但因近期類股輪動速度提高，建議謹慎操作為宜。

操作題材可留意：

1.資安需求持續成長─隨著AI大型模型日趨成熟、AI端點應用成本逐漸降低，政府或大型企業使用抑或是消費者使用的家電、PC、手機、遊戲等，內建AI都將逐步成為標配。無論封閉式或開源式模型，大都存在後門、漏洞等個資甚至國安疑慮，資安需求將呈成長趨勢。

2.烏克蘭戰後重建商機龐大─3月11日美烏兩國官員在沙烏地阿拉伯和平談判後，烏克蘭將接受美國提出的30天停火協議，而俄方亦持續與川普陣營商討停戰事宜，預期2025年6月前可望逐漸平息。預估烏克蘭戰後重建金額將超過5,000億美元，鐵礦、鋼鐵、水泥、塑化、航運等需求升溫將帶動原物料價格上漲。

周四（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,953.32點，下跌11.31點、跌幅0.03%；S&P500指數下跌0.22%；那斯達克指數下跌0.33%；費半指數下跌0.72%。台積電ADR漲2.14%，收在177.47美元，較台北交易溢價18.95%。

市場對關稅引發貿易戰的擔憂蓋過樂觀的經濟數據，美股開高走低；隨著川普政府徵收對等貿易關稅，一系列經濟指標表明經濟和消費者信心可能正在降溫，股市拋售壓力加劇。能源股則上漲，因為原油價格勁揚近2%，此前美國發布新的伊朗制裁措施。

三大法人周四集中市場合計買超248.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超220.3億元，投信賣超4.4億元，自營商（自行買賣）買超20.7億元，自營商（避險）買超11.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,360口至5,105口，其中，外資淨空單減少3,234口至33,162口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,487口至1,467口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,900點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.77上升至0.96。VIX指數下降2.19至19.29。外資台指期買權淨金額0.04億元 ; 賣權淨金額1.96億元。整體選擇權籌碼面偏多。