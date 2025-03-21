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美股收黑台積電ADR勁揚 法人：台股拚守穩年線

中央社／ 台北21日電
美股收黑，台積電ADR勁揚2.14%，台指期夜盤下跌65點收22300點，台積電期貨夜盤微跌1點收985點。聯合報系資料庫
美股收黑，台積電ADR勁揚2.14%，台指期夜盤下跌65點收22300點，台積電期貨夜盤微跌1點收985點。聯合報系資料庫

美股收黑，台積電ADR勁揚2.14%，台指期夜盤下跌65點收22300點，台積電期貨夜盤微跌1點收985點。本土期貨法人分析，若台積電現貨股價不破年線，台股年線有機會轉為支撐，後續留意川普關稅動態以及輝達GTC大會效應。

美國聯邦準備理事會（Fed）維持利率不變、今年可能僅降息2次，美股漲勢失去動力，市場關注美國總統川普4月可能實施對等關稅，美股收黑。

道瓊工業指數小跌11.31點或0.03%，收41953.32點，標準普爾500指數下跌12.40點或0.22%，收5662.89點。以科技股為主的那斯達克指數下滑59.16點或0.33%，收17691.63點，費城半導體指數下跌33.16點或0.72%，收4601.37點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）逆勢小漲0.86%收118.53美元，台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.14%收177.47美元。

輝達執行長黃仁勳在GTC年度大會對與台積電合作購買英特爾（Intel）傳言回應表示，這消息是空穴來風，「並沒有人邀請我們加入」。

相關回應激勵台積電現貨股價20日上漲33元收985元，漲幅3.47%，GTC大會概念股跟著點火，帶動台股20日勁揚416.43點收22377.26點，重返年線約22296點。

外資20日對台股終結連17賣，轉買超新台幣218.3億元，敲進台積電1.17萬張，終止連5賣，但持續賣超鴻海4994張，本週連4日賣超鴻海達7.77萬張。

期貨法人指出，黃仁勳在GTC大會澄清未受邀投資英特爾，台積電現貨股價和ADR反彈，台股憑藉台積電站回年線，後續觀察是否持續站穩，若台積電年線不破，台股年線有支撐，持續關注川普關稅動向。

媒體報導川普政府可能將台灣列為對美徵收高額關稅國家的「骯髒15國」，中央銀行總裁楊金龍20日表示，從對等關稅角度看，台灣應不在其中，就算台灣對美順差大，也因台美是互補關係，而非不公平貿易。

央行20日首季理監事會議決議利率不變，指出今年經濟成長率仍在3%之上，但考量經濟前景面臨諸多風險，美國新政帶來高度不確定性，以利率不變維繫經濟金融穩健。

ADR 台積電 台股 美股

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