外資回來了 大買台股220億 指數漲幅1.9%居亞股之冠

美聯準會（Fed）放「鴿」聲，加上輝達執行長黃仁勳表明未受邀與台積電收購英特爾股權，外資昨（20）日買超台股220.3億元，終止連17賣，並由台積電（2330）領軍多頭吹響反攻號角，大盤開高走高，終場大漲416點收22,377點，漲幅1.9%居亞股之冠。

外資昨日大舉回補台積電114.4億元、1.1萬張，推升股價大漲33元或3.4%，收985元，是元月17日以來最大漲幅，同步收復5、10日線及年線等關卡，貢獻大盤漲點267點。

三大法人昨日買超248.1億元，其中，外資買超220.3億元，是2月18日以來最多，除台積電外，還敲進雙鴻、陽明、聯電、台燿等。外資在台指期留倉淨空單減少3,234口，連四減，降至33,162口，2月25日以來新低。

投信意外賣超4.4億元，連13買止步；自營商買超32.1億元，終止連17賣，其中，自行買賣部位買超20.7億元，八大公股券商逢高調節64.9億元，為往後低檔護盤儲備銀彈。

美股四大指數19日全數上漲，帶動台股昨日反彈開高，類股齊揚，並收在當日最高點，站上5、10日線及年線，惟追價意願不足，成交量降至2,782億元，是元月22日以來新低。

盤面上漲家數高達八成，權值股漲多跌少，電子、傳產龍頭股及大型金控大都表態收高，強勢族群主要分布於光通訊、工業電腦、資訊服務、記憶體、IC設計等族群。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、華南投顧董事長儲祥生等看法，美國對等關稅變數仍待釐清，加上本波套牢壓力不輕，台股近期呈現「上漲無量、下跌出量」走勢，研判短期反彈幅度有限，仍偏向低檔震盪整理，建議擇優短打不追高，靈活操作為主。