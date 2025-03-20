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台股企業估值低於美股 麥肯錫提六大改善之道

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
麥肯錫台灣分公司總經理朱名武（圖右）、麥肯錫台北分公司副董事合夥人陳妍穎。蔡靜紋／攝影
麥肯錫台灣分公司總經理朱名武（圖右）、麥肯錫台北分公司副董事合夥人陳妍穎。蔡靜紋／攝影

台股上市公司估值長期低於美股，麥肯錫管理顧問公司20日對台灣企業提出改善估值的六大建議，包括將投入資本報酬率（ROIC）當主要指標、追求數位轉型、重新分配資本、展開計畫式購併、靈活管理現金、提高財務透明度。

麥肯錫20日發表最新研究報告《台灣企業績效與估值如何更上層樓》，報告主要是從涵蓋九成台灣大業的半導體、工業與電子製造，以及高科技等三大產業，進行企業績效比較分析，並交叉比對台灣、美國、歐洲市場，並由麥肯錫台灣分公司總經理朱名武、麥肯錫台北分公司副董事合夥人陳妍穎等報告。

這份報告對台灣企業有四大發現，首先是估值倍數：台灣上市公司的估值倍數中位數近兩年來增加近24%，但仍低於美國企業。長時間來看，台灣企業股票比美國同產業公司，持續低了10~30%的估值倍數交易，相較歐洲差距較小。

其次是投入資本報酬率（ROIC）：台灣企業的ROIC一直低於美國企業，部分原因來自商業模式不同，因台灣企業以溢價較低的代工設計與製造、資本密集的製造模式為主。

第三，成長預期：台灣企業成長往往不如分析預期，可能是相較於美國企業，台灣上市公司較缺乏個別業務表現揭露，且分析師覆蓋也較不足。

第四，現金管理與購併：台灣企業過去十年累積的現金是美國同業的五倍，原因來自台灣企業相對歐美較少進行購併、較少進行股票回購（庫藏股）、較偏好發放現金股利。

針對相關問題，麥肯錫提出可立即提升績效的六大建議給台灣企業，其一是將投入資本報酬率（ROIC）當主要指標：台灣企業比較講求毛利、成長等數據，較少提出ROIC，加上國外公司看台灣企業大多認為是「製造多、毛利低」，其實有些台灣公司的ROIC很高，建議台灣公司提出ROIC給投資人當作參考指標。第二是追求數位轉型：大規模數位轉型可以提高ROIC。

第三，重新分配資本：將資本重新分配到高成長、高利潤的商業模式，因為在對的市場、賽道(WHERE TO PLAY)比選擇戰法(HOW TO PLAY)更為重要；台灣公司通常很會製造，但更重要的是選擇對的市場，建議積極重新資源分配，可以大幅提高年化股東回報率（TSR）。

第四，展開計畫式併購：相較於全球企業，亞洲企業採取併購的頻率較低，但有系統性併購的公司TSR可以做得更好，建議例如每年買兩家、三家，達市值本身的10%~30%，「做得多、做得好，可以有效提高股東報酬。」

建議五，現金管理做得好：台灣企業現金政策較為保守，大多用於資本支出，較少用於併購、股票回購。最終台灣企業留下的現金比美國、歐洲高出五倍，當然這也是相對大家喜歡亞洲企業的原因，比較殷實，但其實可以更積極。

建議六，提高財務揭露與投資人關係的透明度：相較於美國企業，台灣企業的績效揭露較不透明，因台灣上市公司較缺乏個別業務表現揭露，且分析師覆蓋也較不足。

上市公司 併購 美國

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