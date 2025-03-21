國泰金調查 全球貿易不確定性升溫 台股樂觀指數探兩年低點

國泰金控（2882）昨（20）日發布2025年3月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數與風險偏好指數「雙降」，其中台股樂觀指數跌至-0.6，連兩降且為逾兩年最低，風險偏好指數走弱至15.2，為近一年半新低。

根據國泰金調查顯示，在美國總統川普主導下，全球貿易政策不確定性持續升溫，投資人交易謹慎，台股樂觀指數走低。

圖／經濟日報提供

買賣房意願方面，民眾買房意願續升至-48，連五升且寫七個月高點，賣房意願下降至-17.6，逾一年半新低，呈兩極化走勢。銀行主管分析，政府一系列打炒房措施讓部分地區房價出現小幅議價空間，增進民眾購屋意願，但多數賣方態度觀望，導致買賣房意願分歧。

國泰金調查指出，56%民眾預期今年經濟成長率低於3%，67%民眾預期通膨高於2%；主計總處於今年2月26日預估，台灣2025年經濟成長率3.14%，通貨膨脹率1.94%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期相對較高。

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國泰金本月時事題為民眾對未來一年物價水準與通膨率預期的調查，結果顯示，51%的民眾預期一年後通膨率大於2%，其中15%民眾預期將大於3%，僅32%民眾認為一年後通膨率介於1%至2%，17%的民眾則認為一年以後通膨將在1%以下。

針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，31%民眾認為，未來一年物價漲跌主要受到民生消費品價格影響，其次有21%民眾覺得經濟景氣會造成物價變動，另有16%民眾認為水電瓦斯、健保費等公共費率的調整是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。

調查結果指出，民眾景氣展望樂觀指數走弱，消費意願短期同步降溫。國發會公布的1月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標皆上升。國泰金調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-16.4，展望樂觀指數亦走弱至-21.2，同步呈現較大幅度的下滑；大額消費意願指數下降至7，耐久財消費意願指數走低至-11.1，顯示民眾消費動能短期降溫。

國泰金本項調查是在今年3月1日至7日間進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4,517份有效填答問卷。