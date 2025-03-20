輝達發布CPO交換器 高盛看好聯亞及全新兩檔光通訊股

輝達（NVIDIA）發布共同封裝光學（CPO）網路交換器，高盛證券看好人工智慧（AI）資料中心使用的光纖連接器愈來愈多，對聯亞（3081）及全新（2455）這兩檔光通訊股都給予「買進」評級，目標價分別為686元、233元。

高盛認為，CPO 技術可以帶來更快的傳送速率及更低的功耗。根據輝達的設計，CPO網路交換器將配備18個外部雷射源（ELS），每個ELS包括八個雷射器。由於AI資料中心採用的光纖連接器愈來愈多，推動對於雷射晶片和雷射磷化銦（InP）磊晶（EPI）的需求，將嘉惠聯亞及全新等供應商。

高盛預期，在技術加速採用的推動下，聯亞2025年的矽光子相關營收將達28億元，占聯亞總營收的81%，比重遠高於2024年的42%。至於全新，矽光子相關營收將從去年的僅僅3,000萬元，大幅躍升到今年的4.12億元，約占全新今年總營收的10%。

不過，里昂表示，輝達推出CPO網路交換器大致符合預期，但繪圖處理器（GPU）藍圖並沒有揭露採用OIO技術的資訊，市場普遍預期很可能採用Rubin Ultra。因此，這對CPO進展將是負面訊息。