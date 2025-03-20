快訊

黑煙直竄天！烏無人機大規模空襲俄空軍基地 震碎多棟建築窗戶

黃國昌旁聽激辯！ 受訪停頓8秒坦言「蠻開心的」：熟悉的柯文哲回來了

600萬元政治獻金流去哪？ 柯文哲否認私用：不能嘲笑陳明文

輝達發布CPO交換器 高盛看好聯亞及全新兩檔光通訊股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

輝達（NVIDIA）發布共同封裝光學（CPO）網路交換器，高盛證券看好人工智慧（AI）資料中心使用的光纖連接器愈來愈多，對聯亞（3081）及全新（2455）這兩檔光通訊股都給予「買進」評級，目標價分別為686元、233元。

高盛認為，CPO 技術可以帶來更快的傳送速率及更低的功耗。根據輝達的設計，CPO網路交換器將配備18個外部雷射源（ELS），每個ELS包括八個雷射器。由於AI資料中心採用的光纖連接器愈來愈多，推動對於雷射晶片和雷射磷化銦（InP）磊晶（EPI）的需求，將嘉惠聯亞及全新等供應商。

高盛預期，在技術加速採用的推動下，聯亞2025年的矽光子相關營收將達28億元，占聯亞總營收的81%，比重遠高於2024年的42%。至於全新，矽光子相關營收將從去年的僅僅3,000萬元，大幅躍升到今年的4.12億元，約占全新今年總營收的10%。

不過，里昂表示，輝達推出CPO網路交換器大致符合預期，但繪圖處理器（GPU）藍圖並沒有揭露採用OIO技術的資訊，市場普遍預期很可能採用Rubin Ultra。因此，這對CPO進展將是負面訊息。

營收 聯亞

延伸閱讀

輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

輝達黃仁勳幫澄清、台積電最大烏雲散去 分析師曝買點

雙鴻打進液冷快接頭供應鏈 獲輝達認證通過

黃仁勳談中國市場：輝達遵守法律 支持各國發展AI

相關新聞

外資大砍台積電股匯波動加劇 楊金龍揭外資策略

台積電加碼投資美國消息一出，股市劇烈震盪，台積電失守千元大關。外界關注千元以下台積電是否好買點，央行總裁楊金龍表示，「央...

外資買超218億元 買這檔最多、台積電也獲買超1.1萬張

台股20日收在22,377.26點，上漲416.43點，三大法人中投信轉為賣超， 但外資則是終止連17賣轉為買超218....

岱宇國際違反重大訊息規定 證交所處以3萬元違約金

岱宇國際（1598）2025年3月12日資金貸予子公司案，符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第...

電子今大多跌深反彈 但這檔網通股卻創歷史新高

台股20日在台積電（2330）大漲的帶動下，開高走高，跌深的電子股也出現反彈，不過仍有部分科技股近期股價走勢強勁，智易（...

台股上漲416點 三大法人買超246億元

台股20日開高走高，收在最高22,377.26點，上漲416.43點，漲幅1.9%，成交量2,701.34億元，三大法人...

GTC行情失靈？國泰投信張錫：台股基本面有亮點 第2季逢春

國泰投信董事長張錫表示，輝達（NVIDIA）GTC大會開幕，雖然首日GTC行情未能實現，但黃仁勳公布旗下新產品進度，持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。