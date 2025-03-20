矽光子、資訊服務 買盤捧

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（20）日受惠外資回補，收復年線關卡，盤面題材股積極表態，其中，波若威（3163）、華經等矽光子與資訊服務兩大族群強強滾，吸引短多追價，法人預期仍有上檔空間可期，可趁盤中震盪壓低時切入布局。

美聯準會（Fed）利率政策如預期按兵不動，雖然預期通膨升溫，但預測今年仍將降息兩次，提振市場信心，美股四大指數全數收紅，帶動台股昨日開高走高，一舉站上5、10日及年線等多道均線壓力，收在近八日相對高點。

盤面上漲家數高達八成，具題材中小型股強勢表態，以矽光子、資訊服務等兩大電子次族群走勢相對整齊，華經、聯亞、凌群、驊宏資、波若威、IET-KY等同步亮燈漲停，立碁、訊芯-KY、資通、三商電、邁達特、華星光等漲幅3.1%至6.6%不等。

輝達宣布推出Spectrum-X與Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，宣告「AI世界的光通訊時代來臨」，合作廠商波若威股價攻頂收196.5元，改寫掛牌後歷史新天價，近期跌深的聯亞、IET-KY等一吐怨氣，攜手攻上漲停。

Google母公司Alphabet擬砸320億美元、史上最大手筆收購雲端資安公司Wiz，激勵資訊服務概念股昨日點火轉強，先前獲得大聯大公開收購51%股權的華經，早盤急拉漲停收44.55元，收盤價改寫本波段高點委買未成交張數近1.1萬張，凌群、驊宏資等同步走強。

波若威 漲停 聯亞

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