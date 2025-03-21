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就市論勢／泛AI、高息股 可留意

經濟日報／ 統一投信台股團隊
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國最新CPI及PPI數據雙雙低於預期，但關稅政策不確定性，讓市場擔憂通膨前景及消費動能。川普大舉刪減政府支出，引發市場對經濟衰退產生疑慮，拖累台股近期來回測試年線。

Fed主席鮑爾表示長期通膨預期仍穩定，關稅對通膨影響應為短暫性，且美國實體經濟保持強勁。雖然聯準會本月未降息，但宣布自4月起放緩縮表步調。另外，川普奉行減稅的刺激政策，並積極推動如Stargate（星門計畫）的民企投資，使美國經濟2025年步入衰退可能性仍較低。

台股估值已修復至合理水位，加上整體AI產業鏈獲利動能未受明顯衝擊，第2季至第3季甚至有訂單增加跡象，預期當市場焦點重回基本面後，台股仍有望震盪反彈。

投資建議

輝達GTC大會更新了新產品發展路線圖，相關供應鏈有望受激勵。雖然人形機器人仍在發展初期，但物流、工業用機器人需求已浮出水面。應用設備端部分，AI PC、手機及AI眼鏡較易普及，相關零組件及組裝廠有望受惠。

考量台股估值修正及波動加劇，殖利率水準上揚的高息股也有機會成為資金避風港。另將適度關注基期較低，如受惠俄烏和談相關的重建類股。中長線投資主軸仍聚焦在ASIC AI伺服器、GB300供應商等泛AI股。

AI 台股 美國經濟

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