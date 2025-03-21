台股價漲量縮 法人：AI類股本益比面臨修正

中央社／ 台北20日電

台股今天漲416點，呈現價漲量縮。法人指出，輝達執行長黃仁勳在GTC大會演講的效應不如以往，原本AI類股的想像空間大、本益比較高，但DeepSeek問世後，高價晶片需求遭受質疑，AI類股的本益比面臨修正。

在輝達（NVIDIA）GTC概念股回神下，台股今天開高反彈，台積電上漲3.47%，終場加權指數收在今天最高22377.26點，勁揚416.43點，一舉收復5日線22139點、10日線22204點及年線22296點，但成交金額縮減至新台幣2701.34億元。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，輝達GTC大會有提出未來大趨勢，仍然有些亮點，不過黃仁勳已發表多次演講，因此帶給市場的效應就會呈現遞減。

儲祥生說，原本市場認為人工智慧（AI）產業「晴空萬里」，非常有想像空間，也反應在本益比上，但中國新創公司DeepSeek推出成本低但效能高的模型後，高價晶片的需求遭受質疑，AI產業突然出現一片烏雲，AI類股的本益比會進行一些修正。

儲祥生指出，接下來要觀察4月2日美國總統川普（Donald Trump）實施對等關稅後，對股市有多大影響，只要外資賣壓減輕，台股應該有機會往上走。

統一投顧分析，黃仁勳在GTC大會演講描繪輝達的未來藍圖，但美國總統川普的關稅政策持續引發市場不安，短線台股盤勢偏向震盪整理，目前台股本益比來到約10年平均值，顯示評價回到合理水準。

台股 本益比

延伸閱讀

輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

輝達黃仁勳幫澄清、台積電最大烏雲散去 分析師曝買點

黃仁勳談中國市場：輝達遵守法律 支持各國發展AI

談關稅戰影響…黃仁勳：美國本土製造對保持靈活性很重要

相關新聞

外資回來了 大買台股220億 指數漲幅1.9%居亞股之冠

美聯準會（Fed）放「鴿」聲，加上輝達執行長黃仁勳表明未受邀與台積電收購英特爾股權，外資昨（20）日買超台股220.3億...

國泰金調查 全球貿易不確定性升溫 台股樂觀指數探兩年低點

國泰金控昨（20）日發布2025年3月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數與風險偏好指數「雙降」，其中台股樂...

台股企業估值低於美股 麥肯錫提六大改善之道

台股上市公司估值長期低於美股，麥肯錫管理顧問公司20日對台灣企業提出改善估值的六大建議，包括將投入資本報酬率（ROIC）...

就市論勢／泛AI、高息股 可留意

美國最新CPI及PPI數據雙雙低於預期，但關稅政策不確定性，讓市場擔憂通膨前景及消費動能。川普大舉刪減政府支出，引發市場對經濟衰退產生疑慮，拖累台股近期來回測試年線。

外資大砍台積電股匯波動加劇 楊金龍揭外資策略

台積電加碼投資美國消息一出，股市劇烈震盪，台積電失守千元大關。外界關注千元以下台積電是否好買點，央行總裁楊金龍表示，「央...

看懂輝達GTC門道了嗎？分析師點名看好四大亮點及概念股

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，執行長黃仁勳發表主題演講，強調「這真的是令人驚奇的一年！」，除宣布AI晶片的最新進展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。