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錢櫃財報／2024年 EPS 8.86元 每股配息6元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

錢櫃（8359）20日董事會通過財報，2024年營收35.85億元，年減6.2%，毛利率54.44%，較前一年下滑2點5個百分點。營業利益7.05億元，年減25.6%，惟業外收益4.08億元，年增超過九成，使稅後純益來到8.94億元，年減6.9%，每股稅後盈餘8.86元。

錢櫃董事會同時通過去年盈餘分配案，每股預計配發6元現金股利，配發率67.7%。以20日收盤價90.7元估算，股息殖利率6.6%。

錢櫃表示，近年KTV市場上迎來各種挑戰和消費型態的轉變，除了持續改進並更新店面設施，且隨著電子會員規模的急遽增長，持續優化「錢櫃KTV」APP功能，包括活化點數功能，策劃多樣的會員優惠活動，以提升會員忠誠度。同時，也加強社群議題的行銷宣傳，進一步推廣KTV生日聚會的概念。

財報 錢櫃

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