外資大砍台積電股匯波動加劇 楊金龍揭外資策略
台積電加碼投資美國消息一出，股市劇烈震盪，台積電失守千元大關。外界關注千元以下台積電是否好買點，央行總裁楊金龍表示，「央行好像不適合在這裡報明牌」，不宜談論股市，但他推測，外資大砍電子股，特別是台積電，主要還是去年已經大漲，如今趁機進行獲利了結。
央行今天舉行理監事會，會後記者會上，媒體詢問央行如何看待今年以來外資大舉賣超，熱錢持續流出，導致新台幣趨貶，跌至33元。
楊金龍表示，台積電加碼投資美國消息一出，雖然政府認為電子業、晶片產業是強項，短期不會有影響，但資金面來看，外資確實有點憂慮。
不過楊金龍剖析根本原因，在於2024年電子股及台積電市值增加非常多，他認為外資是藉機獲利了結、實現資本利得，「事實上，台股基本面還是好的」。
楊金龍接著說，外資基於分散風險的投資策略考量，近期大砍電子股，特別是台積電，匯出不少資金，使得新台幣趨貶，但拉長時間看，2016年至今，新台幣還是升值。
媒體追問，千元以下的台積電，是否為好的買點。楊金龍說，央行密切注意股市，但不宜談論，「央行好像不適合在這裡報明牌」，而且央行也不是絕對專家，只是密切關注而已。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言