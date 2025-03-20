看懂輝達GTC門道了嗎？分析師點名看好四大亮點及概念股

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，執行長黃仁勳發表主題演講，強調「這真的是令人驚奇的一年！」，除宣布AI晶片的最新進展，同時也談到在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的進展；台股20日由台積電（2330）領軍大漲，AI股再獲市場關愛的眼神，尤其是獲得黃仁勳加持的族群表現更加突出；分析師強調， 看懂GTC的門道後發現，最看好的四個亮點包括矽光子、散熱、記憶體及IC設計， 相關概念股值得留意。

輝達年度盛會「GTC 2025」登場，黃仁勳18日進行主題演講，整理他的演講約有9大重點，包括Blackwell晶片全面投產，發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra；新一代繪圖處理器（GPU）架構「Vera Rubin」將在2026年下半年推出；首款用於人形機器人的AI模型；代理型AI的推論模型，本質上是「AI工廠的作業系統」。

個人AI超級電腦；採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器；輝達與通用汽車（GM）合作；輝達與電信公司合作開發AI原生6G無線網路，做為目前5G網路的後繼網絡；大型科技公司今年繼續採購AI晶片。

黃仁勳表示，預期今年下半年起，合作夥伴都將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器；他同時介紹Nvidia DGX個人AI超級電腦，由輝達Blackwell AI平台提供驅動；另外，採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器。

輝達繼Blackwel Ultral後，下一代AI晶片是Vera Rubin，預計2026年底推出，效能將是現行Grace Blackwell系統的3.3倍；Rubin擁有一款新的CPU，將帶來多項重大升級，其效能是先前晶片的兩倍，且擁有更多記憶體和頻寬。

2027年下半年，輝達將推出Rubin Ultra，將包含多個連接在一起的GPU，效能將達Grace Blackwell的14.4倍，並搭載576顆GPU，大幅提升運算能力。

輝達攻超級電腦，宣布推出兩款AI超級電腦，其中一款是搭載Grace Blackwell平台的DGX個人AI超級電腦DGX Spark，標榜是世界上最小的AI超級電腦，前身就是與聯發科共同開發的個人AI超級電腦Project DIGITS；外界預期，輝達衝刺個人AI超級電腦，合作夥伴聯發科將是大贏家。

輝達GTC大會上，黃仁勳端出多道大菜，證券分析師張陳浩歸納出四大亮點， 分別是矽光子、散熱、記憶體及IC設計；張陳浩看好相關族群中個股的表現值得關注，例如矽光子的聯光通、波若威、聯亞、聯鈞；散熱族群則有奇鋐、雙鴻、建準；記憶體可留意南亞科、華邦電、群聯；還有IC設計的聯發科、原相等。