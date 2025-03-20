快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

看懂輝達GTC門道了嗎？分析師點名看好四大亮點及概念股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳18日在GTC大會發表專題演講，並與人形機器人Blue互動，宣示機器人將走進人類生活。(路透)
輝達執行長黃仁勳18日在GTC大會發表專題演講，並與人形機器人Blue互動，宣示機器人將走進人類生活。(路透)

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，執行長黃仁勳發表主題演講，強調「這真的是令人驚奇的一年！」，除宣布AI晶片的最新進展，同時也談到在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的進展；台股20日由台積電（2330）領軍大漲，AI股再獲市場關愛的眼神，尤其是獲得黃仁勳加持的族群表現更加突出；分析師強調， 看懂GTC的門道後發現，最看好的四個亮點包括矽光子、散熱、記憶體及IC設計， 相關概念股值得留意。

輝達年度盛會「GTC 2025」登場，黃仁勳18日進行主題演講，整理他的演講約有9大重點，包括Blackwell晶片全面投產，發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra；新一代繪圖處理器（GPU）架構「Vera Rubin」將在2026年下半年推出；首款用於人形機器人的AI模型；代理型AI的推論模型，本質上是「AI工廠的作業系統」。

個人AI超級電腦；採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器；輝達與通用汽車（GM）合作；輝達與電信公司合作開發AI原生6G無線網路，做為目前5G網路的後繼網絡；大型科技公司今年繼續採購AI晶片。

黃仁勳表示，預期今年下半年起，合作夥伴都將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器；他同時介紹Nvidia DGX個人AI超級電腦，由輝達Blackwell AI平台提供驅動；另外，採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器。

輝達繼Blackwel Ultral後，下一代AI晶片是Vera Rubin，預計2026年底推出，效能將是現行Grace Blackwell系統的3.3倍；Rubin擁有一款新的CPU，將帶來多項重大升級，其效能是先前晶片的兩倍，且擁有更多記憶體和頻寬。

2027年下半年，輝達將推出Rubin Ultra，將包含多個連接在一起的GPU，效能將達Grace Blackwell的14.4倍，並搭載576顆GPU，大幅提升運算能力。

輝達攻超級電腦，宣布推出兩款AI超級電腦，其中一款是搭載Grace Blackwell平台的DGX個人AI超級電腦DGX Spark，標榜是世界上最小的AI超級電腦，前身就是與聯發科共同開發的個人AI超級電腦Project DIGITS；外界預期，輝達衝刺個人AI超級電腦，合作夥伴聯發科將是大贏家。

輝達GTC大會上，黃仁勳端出多道大菜，證券分析師張陳浩歸納出四大亮點， 分別是矽光子、散熱、記憶體及IC設計；張陳浩看好相關族群中個股的表現值得關注，例如矽光子的聯光通、波若威、聯亞、聯鈞；散熱族群則有奇鋐、雙鴻、建準；記憶體可留意南亞科、華邦電、群聯；還有IC設計的聯發科、原相等。

AI 超級電腦 輝達

延伸閱讀

輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

輝達黃仁勳幫澄清、台積電最大烏雲散去 分析師曝買點

談關稅戰影響…黃仁勳：美國本土製造對保持靈活性很重要

輝達：AI客戶需求驚人 黃仁勳強調算力「正前所未有飆升」

相關新聞

外資買超218億元 買這檔最多、台積電也獲買超1.1萬張

台股20日收在22,377.26點，上漲416.43點，三大法人中投信轉為賣超， 但外資則是終止連17賣轉為買超218....

岱宇國際違反重大訊息規定 證交所處以3萬元違約金

岱宇國際（1598）2025年3月12日資金貸予子公司案，符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第...

電子今大多跌深反彈 但這檔網通股卻創歷史新高

台股20日在台積電（2330）大漲的帶動下，開高走高，跌深的電子股也出現反彈，不過仍有部分科技股近期股價走勢強勁，智易（...

台股上漲416點 三大法人買超246億元

台股20日開高走高，收在最高22,377.26點，上漲416.43點，漲幅1.9%，成交量2,701.34億元，三大法人...

GTC行情失靈？國泰投信張錫：台股基本面有亮點 第2季逢春

國泰投信董事長張錫表示，輝達（NVIDIA）GTC大會開幕，雖然首日GTC行情未能實現，但黃仁勳公布旗下新產品進度，持續...

看懂輝達GTC門道了嗎？分析師點名看好四大亮點及概念股

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，執行長黃仁勳發表主題演講，強調「這真的是令人驚奇的一年！」，除宣布AI晶片的最新進展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。