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外資買超218億元 買這檔最多、台積電也獲買超1.1萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照片
台股示意圖。圖／聯合報資料照片

台股20日收在22,377.26點，上漲416.43點，三大法人中投信轉為賣超， 但外資則是終止連17賣轉為買超218.3億元，統計外資買賣超個股發現， 買超群創32,560張最多，連五買，台積電（2330）也獲外資買超11,702張， 終止連五賣， 另外，鴻海（2317）持續遭外資賣超，已連四賣。

台股早盤開高後走高，終場收在最高的22,377.26點，上漲416.43點，漲幅1.9%，三大法人買超246.53億元， 外資買超218.3億元，投信賣超3.92億元，自營商買超（合計）32.15億元，其中自營商（自行買賣）買超20.78億元，自營商（避險）買超11.36億元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，並未被邀請參與收購英特爾的股權，黃仁勳一句話激勵台積電止跌回升，早盤以978元開高，終場收985元，站回10日線，上漲33元，漲幅3.46%，電子股普遍上漲，智易創下歷史新高。

統計外資買超前十大個股依序是群創、復華台灣科技優息、群益優選非投等債、中鋼、元大台灣價值高息、聯電、陽明、凱基美國非投債、台積電、南亞科等；外資買超群創32,560張最高，連五買， 中鋼則艧外資買超17,972張。

另外，晶圓雙雄齊獲外資買超，聯電獲外資買超15,796張；台積電也獲外資買超11,702張，終止連五賣。

統計外資賣超前十大個股依序是中信中國50正2、元大台灣50反1、中信金、仁寶、長榮航、富邦恒生國企正2、鴻海、漢翔、永豐金、星宇航空等；外資賣超鴻海4,994張，已連四賣。

台積電 外資

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