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電子今大多跌深反彈 但這檔網通股卻創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
「智易科技」全球企業總部外觀。圖／新竹市府提供
「智易科技」全球企業總部外觀。圖／新竹市府提供

台股20日在台積電（2330）大漲的帶動下，開高走高，跌深的電子股也出現反彈，不過仍有部分科技股近期股價走勢強勁，智易（3596）今大漲逾4%，收222元，創下歷史新高。觀察智易走勢，自農曆年開盤後股價皆守在季線之上，累計漲幅達23.6%，大勝大盤表現。

智易2月營收43.1億元，月增9.4%，年增7.3%，終結連續9個月營收年減的態勢。累計前二月營收82.5億元，年減3.05%。以毛利率來看，自2022年第一季以來已連續11季穩定增長，營益率也逐步穩在6%左右，去年全年每股純益11.28元，連續四年創下歷史新高，連兩年大賺超過一個股本。

法人指出，智易受惠於5G FWA出貨暢旺，以及歐洲10G PON搭載WiFi 7專案出貨增加，估計今年第1季呈現營運淡季不淡。展望全年，預估Broadband和Mobility將是智易後市主要的營運成長動能。

其中，Broadband已取得德國電信固網標案，客戶採用10G PON搭載WiFi 7技術於標案中，2024年歐洲寬頻庫存調整，導致基期低，預期2025年需求可望好轉。印度光纖基礎建設需求則持續成長，加計今年將進行北美Cable業務拓展，推估Broadband營收成長性最佳。

另外，美國以國安疑慮為由，針對全球最大消費性網通品牌TP-Link展開調查，美國媒體日前報導，美國正在調查TP-Link是否與網路攻擊有關，以及是否構成國家安全風險，考慮禁止TP-Link設備，甚至最快今年禁售。

業界人士分析，TP-Link深陷「資安」及「美國禁售」危機，目前氛圍跟當年美中貿易戰一樣，雖是一團迷霧，但卻是百年難得一見的大商機。智易來自美國營收約四成，也可望受惠。

營收 美國

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