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台股上漲416點 三大法人買超246億元
台股20日開高走高，收在最高22,377.26點，上漲416.43點，漲幅1.9%，成交量2,701.34億元，三大法人買超246.53億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超218.3億元，投信賣超3.92億元，自營商買超（合計）32.15億元，其中自營商（自行買賣）買超20.78億元，自營商（避險）買超11.36億元。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周三（19日）表示，他的公司並未被邀請參與收購英特爾的股權。黃仁勳一句話激勵台積電（2330）止跌回升，台積電今以978元開高，直接站回十日線，收在最高985元，漲幅逾3%。今日電子股普遍上漲，一吐多天來的怨氣，其中高技（5439）、智易（3596）都創下歷史新高，輝達點名的波若威（3163）則亮燈漲停。成交量上，南亞科（2408）、立碁（8111）、華邦電（2344）為前三名，立碁雖未獲輝達點名，但漲勢強勁，今創歷史新高，收68.9元，漲幅逾6%。
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