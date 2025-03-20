GTC 行情失靈？國泰投信張錫：台股基本面有亮點 第2季逢春

國泰投信董事長張錫表示，輝達（NVIDIA）GTC大會開幕，雖然首日GTC行情未能實現，但黃仁勳公布旗下新產品進度，持續拓展AI版圖，盡顯AI龍頭實力，會中也點名多檔台廠，後續基本面仍有支撐，有望成為台股上漲行情的關鍵要角，預計在數年內AI將有更多應用釋出，預估在2030年前，台股都是多頭市場，投資人可把握時機撿便宜，攤平長期持有成本。

隨著美國聯準會連續兩日利率決策會議落幕，根據會後報告已確定目前利率將按兵不動，從最新利率點陣圖來看，仍隱藏今年降息兩次期待，聯準會最新聲明也提到，美國經濟仍以穩健步伐擴張，雖通膨指數仍偏高，但最新失業率仍維持在低水準、且勞動力市場顯示仍穩健；美國也即將在4月2日提出每個特定國家的對等關稅稅率，各項干擾因素可望逐漸縮小。

張錫重申台股基本面亮眼，在國際市場中占有舉足輕重地位，目前市場擔憂川普的關稅大刀，其實對台灣的核心晶片產業影響有限，預估後續買盤將逐步回歸；且隨著時序邁入第2季，屆時各家年報、季報紛紛出籠，上市櫃公司進入股東會旺季，有望進一步釋出後市展望及營運績效，為基本面增添信心，支撐台股向上，此時可善用市值型ETF逢低布局台股，卡位第2季成長行情，像是國泰台灣領袖50（00922）。

國泰00922經理人蘇鼎宇表示，00922近期交易火熱，3月19日單日成交量超過23,000張，超過多數同類型ETF，自17日00922除息後，更出現20元親民價，吸引投資人進場加碼；觀察輝達GTC大會點名將攜手台積電（2330）、鴻海（2317）推出最新CPO網路交換器，帶動AI工廠資料中心的成立；此外，這次GTC亮點，輝達推出兩款個人AI超級電腦，包括標榜為世界最小的AI超級電腦的DXGSpark，便是與聯發科（2454）共同開發其核心晶片，聯發科可謂是最大贏家之一，此一利多也帶動聯發科漲回所有均線；惟申購個股成本昂貴，透過國泰00922不但可以布局上述權值股一步到位，也能打包一眾優質金融股，包括日前舉辦法說會的中信金（2891）2024年EPS創高達3.64元，若以股利配發率6成以上來看，今年配息有望突破2元；此外玉山金（2884）及元大金（2885），則分別喊出今年將發出上看1.3元及1.85元股利，為ETF注入新的股息活水。

蘇鼎宇也補充道，現在一張00922只要2萬1千元有找，如投資人有參與到前次國泰永續高股息（00878）配息，股息已在3月18日入帳，投資人可善用股息再投資，持續買進累積ETF存股張數。投資人可善用最新升級的國泰投信APP，隨時掌握投資收益；投資人可查看手中持有的國泰投信旗下ETF，如00878、00922等熱門ETF在當年度的完整交易記錄，快速掌握配息金額與實付金額等細項總額，資金流向更透明。同時，國泰投信APP還能依持有標的計算年度收益，輕鬆評估投資績效，幫助投資人完善財務管理。