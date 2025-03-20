台股強漲416點收22377點 台積電漲33元收985元

美國聯準會決定維持利率不變，但仍預計今年會降息兩次，帶動美股上攻，帶動台股20日上漲。台股早盤以22,171點開出，終場收22,377.26點，上漲416.43點，漲幅1.9%，成交量2,701.3億元。櫃買則收254.45點，上漲3.83點。台積電（2330）終場收985元，上漲33元。

盤面上以類股來看，以半導體、資訊服務、電腦周邊、運動休閒、營建、數位雲端、其他電子表現較為強勢，另外則以玻陶、橡膠等表現弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有立碁（8111）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、新盛力（4931）、波若威（3163）、鴻海（2317）、聯鈞（3450）、華星光（4979）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、雙鴻（3324）、擎亞（8096）、華碩（2357）、廣宇（2328）、宏致（3605）、濱川（1569）、華邦電（2344）、高技（5439）等。

而量大弱勢的則有，漢翔（2634）、長榮（2603）、中信金（2891）、台光電（2383）、亞德客-KY（1590）、光聖（6442）、雷虎（8033）、中租-KY（5871）、邑錡（7402）、新日興（3376）、裕民（2606）等。

統一投信表示，美國聯準會19日會議決定維持利率不變，官員們仍然預計今年將降息兩次，也預測2025年經濟成長將會放緩、通膨將會上升，但透過放緩縮表，此舉仍有達到貨幣政策寬鬆的目的，美四大指數全面上漲，有望帶動台股反攻。不過，川普的對等關稅持續影響全球經濟，台股技術面來看也尚未轉強。

操作上建議低接不追高，嚴控持股率，布局以基本面佳的AI概念股、成衣與鞋材、散裝及航空、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。