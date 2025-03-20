GTC 人形機器人 Blue 首亮相 這檔機器人率先表態飆漲停

輝達（NVIDIA）GTC大會， 執行長黃仁勳主題演講的最後，首款人形機器人「Blue」 驚喜現身，在舞台上跟黃仁勳互動，顯示輝達在機器人市場的開發潛力；台廠相關機器人概念股中， 20日由威強電（3022）率先飆上漲停領軍表態，凌華（6166）、磐儀（3594）盤中上漲逾半根停板，新漢（8234）也大漲。

輝達在今年GTC大會公開亮相首款人形機器人「Blue」，黃仁勳和超萌的機器人Blue逗趣對話，成為這場主題演講的壓軸亮點，也宣示機器人將走進人類生活；輝達秀人形機器人，是繼特斯拉推出Optimus人形機器人後，又一家全力進軍人形機器人產品的公司。

輝達憑藉一系列助力開發人形機器人的技術組合，包括全球首個開放式、可以完全自訂的基礎模型NVIDIA Isaac GR00T N1，提供通用人形機器人推理能力和技能，是世界上首款用於打造人形機器人的「開放、可完全客製化」的AI基礎模型。

人形機器人「Blue」驚豔全場， 台廠機器人概念股20日由威強電領軍上漲， 早盤以98.2元開出後衝上漲停104.5元鎖死， 排隊買單超過4,800張；凌華盤中上漲逾6%；磐儀盤中上漲逾5%；新漢、研揚（6579）漲幅逾4%；能率（8071）、宸曜（6922）、IKKA-KY（2250）、友通（2397）等也都是上漲。