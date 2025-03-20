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狂賀 Alphabet 併 Wiz 資服兩檔掛漲停、零壹一日填息

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

Google母公司Alphabet擬端出史上最大手筆收購雲端資安公司Wiz，引爆資服族群多頭熱情，早盤華經（2468）、驊宏資（6148）率先爆量快攻漲停鎖死，邁達特（6112）、零壹（3029）、精誠（6214）等也連袂走強，拉抬資服類指一度飆升逾2.5%，與台積電（2330）帶隊的半導體族群競逐類股漲幅王寶座。

Google母公司Alphabet發動其歷來最大併購案，擬以320億美元（約新台幣1兆560億元）收購雲端資安公司Wiz，交易完成後，Wiz將併入Google雲端部門，打造更強大的雲端生態系，台廠相關廠商聞訊大喜。

其中，零壹為Google Cloud夥伴成員，與Google Cloud合作重點著眼金融、醫療產業，聚焦雲地整合、數位轉型及AI應用等面向。而零壹113年度擬配息5元，今適逢除息首日，19日三大法人已先反手買超237張卡位，早盤再添併購消息助陣，股價開高後一度漲至147元，一日填息達陣，與敦陽科（2480）展開資服股王爭奪戰。

零壹也是輝達（NVIDIA）在台最大代理商，以代理銷售方式進行合作，並提供技術支援，也是VMware台灣代理商，法人看好，零壹今年將持續受惠市場對輝達GPU的強勁需求，及VMware轉向訂閱制帶動營收成長。

另，邁達特也爆量攻高逾5%。邁達特為佳世達（2352）旗下系統整合商，專注於提供企業網絡系統整合建置之全方位解決方案，邁達特旗下聚上雲日前已正式取得Google Cloud菁英級合作夥伴資格。

法人指出，Alphabet收購Wiz，有助Google深化雲端運算資安布局，打造更強韌的雲端生態系，進一步催動雲端運算市占成長，相關雲服務協力廠也有望跟著共好，一同大啖Google雲端商機。

Google 雲端運算 零壹

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