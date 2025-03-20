GTC概念股反攻 台股漲逾280點拚重返年線
台股今天反彈走高，權值股台積電站回年線，領軍電子族群反攻，輝達GTC大會概念股全面回神，加權指數盤中大漲逾280點，力拚重返年線約22296點。
至10時30分左右，台股加權指數達到22243.8點，上漲282.97點，漲幅1.29%，成交值新台幣1304.12億元；電子類股上揚1.67%，金融類股漲0.27%。
晶圓代工廠台積電今天盤中最高978元、漲幅2.73%，站回年線約969元；鴻海最高167元，漲幅1.83%，聯發科特殊應用晶片（ASIC）訂單增加，今天盤中走揚逾2%，最高1500元。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會受訪時淡化川普關稅短期影響，帶動輝達股價回神上漲1.81%，GTC概念股順勢反攻。光通訊廠波若威與輝達合作矽光子網路交換器，今天盤中亮燈漲停衝上196.5元，創歷史新高；矽光子族群的眾達-KY漲逾3%，華星光上揚2%。
輝達GTC大會再度掀起機器人熱潮，多檔概念股走揚，新漢勁揚8%，凌群上漲超過3%，所羅門、華晶科、佳能、廣明漲逾2%。
軍工股漲多拉回，雷虎、亞航盤中下挫超過1%。
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